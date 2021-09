Compartir

No hay que ser muy vivo para darse cuenta que en Formosa no hay futuro, es la nada misma y cada vez está peor. Me acuerdo que con un título me cansé de buscar trabajo y no conseguía. Vivo en Córdoba y acá pude tener un trabajo en blanco, comprarme mis cosas e incluso poder irme de vacaciones. En cualquier lado hay más progreso que en mi provincia, gobernada por zánganos desde hace años.

