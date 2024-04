Situación del interior provincial ante los últimos registros de lluvias

El diputado provincial justicialista Aldo Ingolotti se refirió a las lluvias registradas en los últimos días en el interior provincial, destacando los trabajos que encara en ese sentido la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) en los caminos que se vieron afectados.

“La tan esperada lluvia se hizo presente, no solamente en el oeste, sino en toda la provincia. Y como estamos en el subtrópico, en algunos puntos o sectores, especialmente en el oeste, se han registrado copiosas lluvias”, puntualizó.

Prosiguió diciendo el legislador que “en las inmediaciones del Lote 8 tenemos caminos importantes que vinculan El Chorro, María Cristina y todo el oeste, con dificultades de tránsito producto de las riadas que se producen cuando este tipo de situaciones acontecen”.

No obstante, “la Dirección Provincial de Vialidad ya está presente en esos lugares con maquinaria y equipos a fin de garantizar el tránsito y para que no tengamos ningún inconveniente de accesibilidad para casos de emergencia”.

Del mismo modo, “se trabaja en la conformación de esos caminos deteriorados por estas inclemencias, pero así es el subtrópico y se comporta frecuentemente de esa manera en esta época”.

En cuanto al río Pilcomayo, indicó que “el 30 del mes pasado llegó a su máximo registro y a partir de ahí comenzó su lento descenso”.

“Después de haber llegado hasta máxima, superando los 40 centímetros en el vertedero del Bañado La Estrella, podemos afirmar categóricamente que merced a todos los trabajos planificados por el Gobierno de Formosa, conducidos por el doctor Gildo Insfrán en forma personal, puesto que la cuestión Pilcomayo es de máxima importancia para la provincia, ha llegado a su máxima reserva de 400.000 hectáreas de agua dulce, para el consumo humano y de la producción”, subrayó.

Y amplió: “En este momento el vital líquido está distribuyéndose a través de los distintos sistemas hídricos. El del Río del Norte, que ya ha saturado la reserva de la localidad de San Martín Dos y se están realizando los trabajos para que llegue a la localidad de Fortín Leyes, a la Laguna Almirón. El canal Montelindo, El Porteño, el riacho He Hé, todos esos riachos están alimentados y lógicamente en condiciones de proveer a las plantas potabilizadoras de agua de toda la provincia”.

Pozo del Tigre

Por su parte, el intendente de la localidad de Pozo del Tigre, Andrés De Yong, destacó en testimonios recabados por esta Agencia que las obras hídricas ejecutadas por el Gobierno provincial permiten abastecer de agua potable a familias de toda la región.

“Tuvimos un gran alivio, primeramente de una lluvia de 110 milímetros, después 35 milímetros más, que aliviaron a nuestra localidad y la jurisdicción de Pozo del Tigre, ya que los parajes y las comunidades aledañas a nuestro pueblo estaban pasando una gran sequía”, señaló.

Desde el Municipio “estábamos asistiéndolos a través de camiones”, de manera que estas precipitaciones “trajeron un gran alivio para todos”.

A su vez, al aludir a la obra del Bañado La Estrella, hizo notar que “no tenemos lluvias importantes y esa gran obra nos estuvo solucionando el problema, con la visión que tuvo el Gobernador de traer el vital líquido a través del canal a los distintos pueblos del interior de la provincia”.