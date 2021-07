Sofía Jujuy Jiménez evalúa demandar a Horacio Cabak por violencia laboral

Compartir

La modelo y participante de La Academia se refirió a los dichos del conductor con quien hacía el ciclo Informados de todo. En el audio que se filtró él la trataba de “zorrita” y aseguraba que la iba a pasar mal con él.

“Ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo porque yo soy el único que te está cuidando al aire y no te das cuenta’. Son muchas actitudes que está haciendo. Zorrita. Pisar, meterse en el medio de una nota, preguntar pelotudeces. ¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No leés un diario? ¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?”, se escuchaba decir a Horacio Cabak en un audio que envió durante el verano. El ex modelo se refería a su compañera en la conducción de Informados de todo, Sofía Jujuy Jiménez.

Tras la repercusión del material, la participante de La Academia realizó un extenso hijo de Twitter en el que se refiere a los malos tratos que recibió por parte de su compañero, agradece el apoyo y hasta evalúa comenzar acciones legales contra el conductor por maltrato laboral.

“Gracias de corazón a todos los que se tomaron el trabajo de escribirme y solidarizarse: amigos, colegas, excompañeros de trabajo y todos los que me llenaron de mensajitos en las redes sociales con sorpresa ante los dichos vergonzosos y la forma nefasta en la que Horacio Cabak se refirió a mí”, dijo y redobló la apuesta: “Todo lo que dice no hace más que confirmar lo que ya se sabe: que es violento, machista, agresivo y sobretodo muy mal compañero”.

Luego se preguntó: “¿‘Zorrita’ porque intentaba poner un freno a su reiterada falta de respeto, malos tratos y abuso de poder en mi lugar de trabajo? ¿’Ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo’ porque le dije que éramos un equipo y el pretendía hacer un monólogo? El revanchismo y el maltrato con un compañero de trabajo nunca puede ser el camino de donde salga algo bueno”.

Acto seguido contó que varios abogados la contactaron para que le iniciara una demanda por “violencia laboral” a quien fuera su compañero en América. “Fueron muchas las veces que salí de mi lugar trabajo angustiada, triste o con malestar intentando convencerme de que tenía que aguantar y que las cosas podían cambiar. Me banqué callada durante todo el verano y traté de responder de la manera más correcta posible cuando el mal clima ya era evidente, sus malos modales eran conocidos por todos y los periodistas comenzaban a preguntar por el tema”, reveló sobre su sentir durante esa época.

¿Por qué no pudo decir nada en el momento? “En primer lugar lo hice por respeto a mi lugar de trabajo y a mis compañeros, ya que en ese momento solo pensaba en cumplir con mi rol de co-conductora que me propuso el canal. En segundo lugar porqué no quería fallar y que me crean débil porque quien debía ser compañero en este trabajo no me permitía ejercer mi rol, y mucho menos, poder contar con él para crecer y seguir aprendiendo”.

Respecto al audio, agregó: “Realmente es patético, horroroso y muy triste escuchar a un ‘compañero’ hablar así. Hombre que me duplica en edad, experiencia y que hasta podría ser mi padre. De corazón, deseo que ninguna mujer, ni nadie tenga que vivir ningún tipo de violencia nunca en su casa, ni en el lugar a donde tiene que ir a trabajar”.

“Sé que recién comienzo en los medios de comunicación y seguramente tenga mucho para aprender aún, pero la violencia y el odio nunca pueden ser una opción o un camino para dirigirse a un compañero. Muchos naturalizan este tipo de situaciones pero está mal y tiene que cambiar. Como dije desde un principio, de esta experiencia que se transformó en pesadilla elijo quedarme con el aprendizaje”, cerró.

