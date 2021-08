Sofía Jujuy Jiménez habló de su amigovio polista pero no descartó darle una chance al locutor Martín Salwe

Compartir

La modelo reconoció estar “ahí” con Bautista Bello, pero se dejó abierta la posibilidad de tener algo a futuro con su compañero de Showmatch.

Después de un mes de ausencia por una fractura de costilla, Sofía Jujuy Jiménez volvió a la pista de ShowMatch. La conductora estuvo lesionada, lo que le impidió bailar varias disciplinas, incluida la del caño. Durante este tiempo, fue reemplazada por Mariela Anchipi, lo que la colocó en uno de los bandos de la gran polémica del certamen: el de las reemplazadas. Su nombre también estuvo en el ojo de la tormenta en la guerra de los chats, donde se la acusó de haber eliminado a Lourdes Sánchez.

Y en el medio de todo esto, y antes de salir a la pista, Marcelo Tinelli reveló unos chats en los que el locutor Martín Salwe la invitaba a salir. Al irrumpir en escena, la jujeña reveló que está en algo con Bautista Bello, un polista. “Está en California, estoy esperando que vuelva. Es un bombonazo, es lo más”, señaló la participante.

Desde su estrado, el locutor observaba la situación y la participante dejó un comentario filoso: “No sé en qué situación está Martín”. El locutor estaba en pareja con la bailarina Flor Díaz, quien ahora sale con su colega Jony Lazarte. “Yo ya me perdí”, señaló el conductor, abandonando la intención de entender las relaciones. “Hay mucho amor acá, pero yo lo quiero al Bauti”, dijo.

Luego de una performance despareja al ritmo de Márchate ahora, de Los Totora, volvieron a mostrar en la pantalla grande la imagen de Bautista. El joven posaba en su cuenta de Instagram con el torso desnudo y un sombrero texano. Rápido de reflejos, Marcelo llamó al locutor y lo invitó a imitar el look del pretendiente: sin saco ni camisa y con un sombrero a modo de parodia del polista. Así las cosas, Martín y Sofía improvisaron unos pasos con Chantaje de fondo.

“Tiene rico perfume, y para mí eso es clave”, elogió la participante, que reveló que su ¿novio’?, el polista huele a asado. “Tiene perfume a humo, viene del fogón, de la fogata”, señaló. A mí me generan cosas copadas, me gusta el que hace asado para los amigos”, se entusiasmó la participante. “A Sofi le preparo asado, pescado cualquier cosa”, remató el locutor, que se postuló para la salsa de tres. ¿Le harán un lugar?

Al finalizar su participación en el programa, Sofía se mostró disconforme aunque comprensiva respecto al bajo puntaje del jurado. En una charla exclusiva con Teleshow, la conductora no esquivó la pregunta sobre su amigovio polista ni del ida y vuelta con el locutor. “Estoy con Bauti, estamos ahí, yo estoy esperando que vuelva de su viaje”, señaló de manera ambigua y no quiso ponerle título a la relación: “Eso me lo guardo para mí”. Respecto a Salwe lo definió como “buen compañero”. Y ante la pregunta si le iba a dar alguna posibilidad al amor, dejó la puerta abierta. “No sé, nunca se sabe”.

