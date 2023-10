Sol Pérez y Guido Mazzoni se casaron por iglesia con una ceremonia íntima

Sol Pérez y Guido Mazzoni se casaron por iglesia en una ceremonia íntima y familiar. En compañía de los testigos y su círculo más cercano, la panelista y el empresario dieron el primer paso para ratificar su amor. La pareja pasará por el Registro Civil el miércoles 15 de noviembre por la tarde, mientras que la fiesta tendrá lugar 10 días después, el sábado 25 en un exclusivo hotel de Cardales.

Desde temprano, la modelo estuvo activa en sus redes sociales mostrando con expectativa los pasos a seguir en un día muy especial. “Me estoy tomando mis últimos mates de soltera y me voy a casar”, expresó, todavía de entrecasa, en una historia en su cuenta de Instagram. Al rato, publicó otra con detalles de lo que sus seguidores esperaban: el vestido que iba a usar en la primera de las ceremonias.

“Me hice el pelo, me maquillé y este ‘vístete conmigo’ es para casarme”, anunció la ex chica del clima, con una sonrisa y tres emojis contundentes: un corazón, un anillo y una iglesia. Todavía en pijama, reveló los motivos que la llevaron a elegir el outfit para la ceremonia religiosa.

“Hoy tenemos que ir a la iglesia para recibir la bendición. Va mi familia, la de Guido y un testigo de cada parte y me quería poner algo sencillo, pero como hace calor quería blanco”, afirmó y mostró el vestido en cuestión. “Un básico blanco, muy aniñado, me gusta. Muy tranqui”, agregó, todavía indecisa respecto al calzado. Finalmente, terminó utilizando unas sandalias. Para completar su look, apostó al pelo suelto y aros como único accesorio.

En su feed, Sol compartió un breve video de la ceremonia con la frase que define este día tan especial. “Sí, acepto”, escribió la panelista junto a a una descripción de la ceremonia. “Fue algo súper íntimo con los papás de Guido, mis papás, hermanos y un testigo de cada parte. Preparándonos para lo que va a ser el casamiento el 25/11″, agregó, anticipando lo que será el gran festejo.

Luego de recibir la bendición, los novios se besaron, se abrazaron y recibieron el aplauso de los suyos. Guido optó por un outfit casual y en sintonía, con camisa blanca y pantalón beige y se mostró tan emocionado como la novia.

Sol y Guido están en pareja desde 2018 y empezaron a planear su casamiento en julio del año pasado, cuando el empresario le hizo una romántica propuesta sobre un barco en el Mar Mediterráneo durante unas vacaciones en Europa. Semanas atrás, en diálogo con este medio, la modelo había contado los preparativos del festejo, que estará a cargo de Claudia Villafañe y su empresa de eventos Plan V y se realizará en el Hotel Sofitel de Cardales con aproximadamente 400 personas.

La ambientación del salón estará a cargo de Ramiro Arzuaga. Además, los 400 invitados bailarán al ritmo del reconocido DJ y amigo de la pareja Tommy Muñoz. Y en determinado momento de la noche, habrá un show especial de la banda Los Totora.

Además, señaló que la encargada del vestido de novia será la diseñadora Verónica de la Canal, quien ya la ha vestido en otras oportunidades como fiestas privadas, eventos y Martín Fierro. “Les voy a mostrar todo el proceso”, anticipó la panelista en las redes sociales anunciando que no revelaría nada sobre el modelo que dejará ver recién el mismo 25 de noviembre cuando llegue al altar a encontrarse con Guido. En tanto, su futuro marido estará vestido por la exclusiva marca Etiqueta Negra.