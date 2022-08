Sólido debut argentino en el Sudamericano de Básquet Femenino

Compartir

Linkedin Print

En La Pedrera de Villa Mercedes, la Selección le ganó por 79-44 a Venezuela en la primera jornada del Sudamericano de Mayores.

Argentina comenzó el Sudamericano de Mayores de San Luis con el pie derecho. Con un gran trabajo colectivo y mucha intensidad, la Selección dirigida por Gregorio Martínez venció por 79-44 a Venezuela en la primera jornada del torneo, dando un paso importante pensando en la clasificación dentro del Grupo A e incrementando sus chances de clasificación. Mañana, desde 20:30 horas, el rival será Ecuador por la segunda fecha.

El estreno en este Sudamericano tenía varios condimentos para darle un mayor color. Más allá de lo deportivo, presentarse de local en San Luis con casi 1000 espectadores acompañando al equipo en La Pedrera de Villa Mercedes y con la expectativa que gira en torno a este grupo no son datos menores. Además, después del esperado lanzamiento de este domingo, como punto relevante hoy la Selección estrenó formalmente la indumentaria Kelme, la prestigiosa marca española que vestirá de ahora en más a los seleccionados nacionales tanto femeninos como masculinos.

La figura fue el equipo, como parte de una rotación en la que las 12 jugadoras marcaron puntos, con labores importantes en el goleo de Luciana Delabarba (goleadora y máxima destacada con 17), Andrea Boquete (14), Melisa Gretter (7, más 5 asistencias), Victoria Llorente (7, además de 7 rebotes), Camila Suárez (9), Julieta Mungo (8) y Celia Fiorotto (7). En el seleccionado venezolano, dirigido por el argentino Eduardo Pinto, lo mejor pasó por Mariana Durán (9 unidades).

Un perfecto comienzo de Boquete con 3/3 de triples empezó a marcar el rumbo de la Selección. Si bien Venezuela respondió en los primeros minutos con arrestos individuales de Wallen y Corrales, Argentina fue ampliando su dominio a partir de su defensa, intensidad en ambos costados y una amplia rotación que permitió tener un mayor abanico de opciones y decisiones. En esa dinámica, sacó +11 durante un pasaje del primer cuarto y en el siguiente periodo un par de carreras impulsaron una mucha más cómoda diferencia (39-21 al descanso largo). Paulatinamente el equipo creció y estiró márgenes.

La media cancha argentina siguió siendo el motor del partido, ya fuese con Gretter como así también con la verticalidad de Delabarba y Suárez, que además acompañó esa intensidad sosteniendo una gran defensa y manteniendo el acierto en triples, todo como parte de la filosofía e idea de Martínez. Tras parciales de 23-13 y 17-10, la Selección sentenció un amplio 79-44 como resultado final.

De esta forma, Argentina debutó como defensora del título logrado hace cuatro años (Tunja 2018) con una sólida victoria en la noche del lunes, en una jornada que también marcó el regreso de varias pilares a la Selección en torneos oficiales (el tridente Gretter-Burani-Boquete no jugaba desde 2019, previo a la pandemia) y que ilusiona de cara a lo que viene. Mañana, Argentina encarará otro compromiso clave frente a Ecuador sabiendo que una victoria ya podría dejarla clasificada no sólo a semifinales del Sudamericano sino que además puede garantizar el boleto rumbo a la AmeriCup 2023.

Compartir

Linkedin Print