Son 7.921 los comerciantes de Capital y Clorinda alcanzados por el subsidio a la energía eléctrica

Entre las dos ciudades, el 92% del padrón de clientes no residenciales se verá beneficiado con la compensación del 100% en las facturas emitidas en el mes de mayo de este año, tras la vuelta a la Fase 1.

Atento al dictado del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), que rige hasta el 15 de mayo con el fin de mitigar la propagación del virus en Formosa Capital y Clorinda, el gobernador Gildo Insfrán anunció medidas económicas y sociales para diversos sectores de la población afectados por las restricciones sanitarias en ambas ciudades.

Al respecto, el subgerente de REFSA, el ingeniero Víctor Hugo Matwiejuk, brindó detalles en lo que respecta al subsidio a la energía eléctrica para MiPyMES.

En ese contexto, indicó que para los clientes no residenciales “se aplicará un subsidio del 100% en la factura del mes de mayo cuyo consumo bimestral de energía sea menor o igual a 5 mil kilovatios por hora”.

En Capital, especificó la medida abarca a 6.452 clientes de pequeños y medianos comercios, lo que representa el 91% de las personas dedicadas a ese rubro en la ciudad.

En tanto, en Clorinda, se llegará a 1.469 clientes, siendo el 93% del padrón de clientes no residenciales.

En resumen, el subgerente confirmó que “serán 7.921 clientes los que se verán beneficiados con el subsidio, lo que representa el 92 % del padrón de clientes no residenciales” de MiPyMES de ambas ciudades.

Por otro lado, pidió a los comerciantes mirar su factura “donde se encuentra toda la información con respecto a qué categoría tienen y cuál fue el consumo bimestral que tuvieron; así como también el mes de vencimiento, que figura en la parte inferior de la boleta”.

Otra información que consideró oportuna mencionar fue que, debido a que las facturas que vencen en mayo están en período de distribución, “puede haber algunos clientes que ya hayan pagado el monto de la misma”.

En esos casos, aclaró que la metodología que se aplicará es que “ese monto que abonaron se les reembolsará en la próxima facturación”.

Y finalmente, a quienes aún no abonaron su factura de mayo “directamente se les compensará el 100%”, concluyó.

