Sorpresiva declaración de Max Verstappen

Max Verstappen es sin dudas el referente que por estos días tiene la máxima categoría mundial. El representante de Países Bajos renovó su contrato hasta 2028 con Red Bull. Pero ahora el Campeón del Mundo admite que éste puede ser su último contrato en Fórmula 1.

«Tal vez me retire. En ese momento, habré manejado en Fórmula 1 durante un tiempo. Depende un poco de si el auto es bueno y sigo compitiendo por victorias. No soporto tener que correr en la parte de atrás. Entonces preferiré conducir en una categoría diferente. Pero por el momento realmente no me gustaría correr para ningún otro equipo. Entonces, si te sientes bien en algún lugar y funciona, ¿por qué cambiar?», dijo Max en declaraciones que publica el diario holandés «De Telegraaf».

Cuando le preguntaron si le gustaría correr en Le Mans, Max, dijo: «Hay menos presión, más diversión. Eso incluso podría ser posible durante mi carrera en la Fórmula 1. Pero no este año ni el siguiente, tal vez después. Las carreras de «24 horas» me parecen algo con esencia: Le Mans, Spa-Francorchamps, Daytona y las «12 Horas de Sebring» o Bathurst en un GT3. Ya he ganado esa carrera dos veces en el simulador», expresó.

¿Alonso renovará con Alpine?

La Fórmula 1 entra en el corto verano, y vale tener en cuenta que Alonso terminará su contrato en diciembre. Con los autos más fuertes ocupados para el año que viene, la continuidad en Alpine al menos otra temporada pareciera lógica.

El propio Alonso dijo en repetidas ocasiones que quiere seguir al menos dos años más en el Mundial de Fórmula 1, aunque no se refiriera directamente al fabricante francés; si bien Otmar Szafnauer, jefe del equipo Alpine, recogió el guante recientemente: “¿En Alpine? Bueno, ya es un buen comienzo. Hablaremos justo después del parate(de verano, en agosto)”.

El joven piloto australiano Oscar Piastri apunta a Williams, aunque su movimiento “está relacionado” con la decisión del bicampeón español: “Es una cuestión de ‘timing’ y no estamos en ese punto aún. Dije que empezaríamos a pensarlo en Silverstone y probablemente terminemos después del verano, ese es el caso”.

