Sosa: «Al Concejo Deliberante voy a ir a sesionar, pero mi oficina van a seguir siendo los barrios»

El concejal electo Marcelo Sosa (FdT), visitó el piso de “Expres en Radio”, donde se mostró agradecido con la gente por haber llegado al Concejo Deliberante donde aseguró que irá “a sesionar”, aclarando que “mi oficina van a seguir siendo los barrios» como lo viene siendo desde los años que lleva trabajando junto a vecinos de los sectores más vulnerables de la ciudad.

“Al Concejo Deliberante voy a ir a sesionar, pero mi oficina van a seguir siendo los barrios. Soy un militante que representa a la clase obrera, a la base peronista, me siento muy orgulloso de ocupar este lugar, el concejal representa al vecino y hoy a mi me conoce el barrio, el cargo de concejal es lo que mejor me queda. La gente ya me conocía, no fui un candidato inventado”, comenzó contando sobre el trabajo en territorio que realiza desde hace tiempo con la Agrupación “17 de Octubre”, brindando asistencia y oportunidades a vecinos de diferentes sectores.

“Yo vengo con esto desde hace tiempo, hoy la gente quiere el trasvasamiento en la política, pero debe ser la juventud formada y capacitada, con ideología, fui presidente de la EPET N°2 dos veces, estuve cinco años como secretario de la Juventud Universitaria Peronista, ahí teníamos hermosas charlas políticas con la Franja Morada”, recordó sobre sus inicios.

“Siempre les dije a los vecinos que para dar la solución yo en vez de estar sentado en una casa, debo estar sentado en el Concejo para tener el poder y dar la solución porque el poder siempre ya lo tuvieron los que tienen riquezas, los que tienen armas, en la política el poder es para dar solución y hay muchísimas falencias por eso venimos a plantear una gestión que vamos a impulsar desde el Concejo un modelo municipal con mayor presencia territorial en los barrios y acompañar todo lo bueno que hizo el compañero Jorge Jofré, pero desde nuestro lugar”, manifestó sobre sus anhelos.

“Siguiendo la línea del intendente queremos generar una Formosa turística y que eso genere que el visitante ya sea de otra provincia o de otro país pueda disfrutar. Esa es la parte turística acompañando sin descuidar los barrios”, señaló.

Contó que “vamos a plantear e impulsar un municipio con presencia en los barrios, ahí está nuestra autocrítica a la gestión, creemos que está todo hermoso aquello, pero se descuidó mucho lo otro, nosotros como estamos en los barrios, tenemos presencia, dirigentes, cómo no vamos a luchar si somos los que peleamos por los vecinos. No planteamos proyectos hermosos que quedan lindos, tenemos emprendimientos y cuestiones deportivas pero queremos trabajar con los vecinos porque es otra cosa, el político por ahí cree que al vecino le gusta esto por no tener presencia pero no es prioridad, por eso queremos trabajar con y para el vecino”.

“Soy optimista y creo que desde el lugar que me va a tocar que va a ser el Concejo vamos a lograr cosas, ahora en el bloque peronista tenemos mayoría y es muy importante, pero tampoco porque tengamos mayoría vamos a avasallar, hay grandes personas por sobre todo las cosas”, expresó sobre sus pares en el HCD.

“Lo que quiero hacer en el Concejo es dialogar, lo voy a intentar, creo que hay grandes personas antes que nada y nuestra prioridad es la gente. La presidencia del Concejo para mi no es lo más importante, no es prioritario, mi prioridad son los vecinos”, aclaró.

Respecto a si aspira en el futuro algún cargo de mayor jerarquía en la política, reconoció que “tenemos ambiciones, eso de acuerdo al trabajo, al compromiso, así como me puse a disposición de la ciudadanía, la política es un equipo porque o sino sería jugar solo, pero si uno tiene ideas innovadoras y no tiene equipo y no entiende la unidad, estamos fritos, el equipo es fundamental para esto, en el fútbol se empieza de abajo hasta llegar a primera”.

“Estar en la lista fue una distinción, un honor, un orgullo estar como militante, es la lista oficial, los dirigentes sabemos el prestigio que significa esto”, expresó. “Nosotros teníamos un solo objetivo que era la unidad y el respeto fue lo más importante, a las críticas yo respondo con trabajo”, manifestó.

Advirtió que en las elecciones generales, “el único ganador fue Gildo Insfrán, vinieron los medios nacionales, dirigentes como Larreta, Bullrich, Milei a operar porque de casualidad ahora les interesa Formosa pero durante su gestión de 4 años no mandaron un solo ladrillo, contra eso dimos vuelta las elecciones, metimos nueve diputados, tres concejales, el gobernador fue el ganador máximo y sigue invicto en las elecciones”, destacó.

Respecto a las medidas tomadas durante la pandemia, que generaron gran indignación por parte de un sector de la ciudadanía, reconoció que “son discutibles muchas cosas, pero no se las hizo con mala intención, todo era nuevo acá y en otros lugares, después se pudo reveer y costó, por eso en las PASO tuvimos una mala elección, no teníamos una tarea militante, no podíamos andar por la calle hasta que se liberó por el excelente status sanitario y el avance de la vacunación de nuevo lo hicimos”.

Seguidamente Sosa contó sobre los proyectos que planea presentar una vez que empiece a ejercer en el Concejo Deliberante capitalino.

“Tenemos varias cosas, uno es respecto al fondo estímulo para los emprendedores, estamos trabajando mucho con ellos porque vimos la necesidad de estar en los barrios por eso generamos los cursos de oficio para tener salida laboral, pero ahora con el fondo estímulo, con la capacitación queremos brindarles las herramientas para que se inserten de manera directa al mercado laboral y seguir la capacitación. Hoy hay que valerse de la tecnología para cosas buenas, enseñarles desde la formación cómo pueden vender su producto de forma masiva”, indicó.

“También impulsamos hacer actividades con la familia, lo que buscamos es el núcleo familiar, el acompañamiento de los padres, la contención”, valoró.

“Planeamos la creación de playones, reactivar porque hay muchos que están abandonados, no se los usa y hay muchos jóvenes que quieren hacer deporte, voley, futsal, fútbol femenino, hacer un acompañamiento y partir de esa base, generar que cada uno se desarrolle en el lugar donde nació”, deseó.

“Otro tema es el maltrato animal que no una cuestión menor, vamos a generar una ordenanza contra el maltrato y estamos analizando la prohibición de la venta de animales silvestres porque muchas veces por generar dinero usan como objeto a las perritas y las hacen tener cría sin parar, es muy importante legislar sobre ese sector y también generar multas administrativas para aquellos ciudadanos que maltraten, vemos perritos en el rayo del sol, atados, sin agua, queremos generar conciencia y la prohibición de que por un largo tiempo no puedan tener más animales”, explicó.

“En esta materia hay cosas buenas que hizo la Municipalidad, lo que queremos es mejorar eso, traer ideas innovadoras y en las falencias que tuvo nosotros vamos a plantear las soluciones, desde el Concejo y como tenemos territorio, representamos a los vecinos y vamos a luchar por mayor presencia en los barrios”, aseguró Sosa.

Para finalizar agradeció a los vecinos “por haber confiado más allá de que nuestra tarea militante viene de hace mucho y de manera continua, creo que eso se valoró más allá de las grandes estructuras, fue una elección muy difícil, estábamos en pandemia, las fake news, con todas las adversidades la ciudadanía nos acompañó y valoró nuestra tarea militante, sobre todas las cosas en el peor momento de la pandemia siempre estuvimos, no nos quedamos, somos concejales de todos los ciudadanos tanto del peronista, del radical, del Partido Obrero y voy a tratar de buscar el consenso entre todos los ediles para el bienestar de todos los vecinos de la comuna capitalina y que desaparezca la grieta, le vamos a poner amor, militancia, proyecto y les pido que dejemos la grieta, que empecemos a generar proyectos que beneficien realmente al vecino, debemos demostrar que para un formoseño no hay nada mejor que otro formoseño”.

