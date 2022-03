Compartir

La presencia argentina en el Sudamericano de Clubes finalizaba este domingo con ambos equipos nacionales en cancha para definir su posición final. Mutual Policial cedió este sábado en un partido en el que jugó de igual a igual, pero cayó en semifinales ante el poderoso Sada Cruzeiro y ahora buscará la medalla de bronce, en tanto que Ciudad, luego de una jornada de descanso, se medirá con el Peerless de Perú por el quinto lugar del ranking final.

Policial lo puso a prueba a Cruzeiro, siete veces campeón del continente y erigido en cuatro ocasiones como el mejor equipo del mundo, pero el anfitrión del Sudamericano inclinó la balanza a su favor en los momentos clave. Esto quedó en evidencia en los dos primeros sets, sobre todo en el segundo (en el que Policial llegó a tener ventaja justo antes de la recta final), y en el tercer parcial la resistencia formoseña no fue la misma, para redondear números finales de 3-0 (25-20, 29-27 y 25-16).

De esta manera, el actual campeón de la Copa ACLAV Argentina iba por una histórica medalla de bronce ante Volei Renata, equipo al que enfrentó en la fase de grupos (perdió 3-1) y que fue vencido por Fiat Minas en la otra semifinal. Fixture Campeonato Sudamericano de Clubes masculino 2022

Ginásio do Riacho,

Contagem, Brasil

Miércoles 2 de marzo

Volei Renata (BRA) vs Club San Martín (BOL) 3-0 (25-14, 25-16, 25-12)

Fiat Gerdau Minas (BRA) vs Club Excelsior (CHI) 3-0 (25-11, 25-15, 25-12)

Sada Cruzeiro (BRA) vs Club Atlético Bohemios (URU) 3-0 (25-11, 25-11, 25-13)

Jueves 3 de marzo

Volei Renata (BRA) vs Mutual Policial (ARG) 3-1 (21-25, 25-22, 25-19, 25-22)

Fiat Gerdau Minas (BRA) vs Ciudad Vóley (ARG) 3-0 (25-23, 25-14, 25-19)

Sada Cruzeiro (BRA) vs Peerless (PER) 3-0 (25-17, 25-8, 25-15)

Viernes 4 de marzo

Club San Martín (BOL) vs Mutual Policial (ARG) 0-3 (19-25, 13-25, 13-25)

Excelsior (CHI) vs Ciudad Vóley (ARG) 0-3 (15-25, 15-25, 16-25)

Club Atlético Bohemios (URU) vs Peerless (PER) 1-3 (23-25, 19-25, 25-23, 26-28)

Sábado 5 de marzo

Puesto 7°/8°: Club Atlético Bohemios (URU) vs Club San Martín (BOL) 3-0 (25-22, 25-9, 25-15)

Semifinal 1: Volei Renata (BRA) vs Fiat Gerdau Minas (BRA) 0-3 (27-29, 21-25, 23-25)

Semifinal 2: Sada Cruzeiro (BRA) vs Mutual Policial (ARG) 3-0 (25-20, 29-27, 25-16)

