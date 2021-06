Súper Cerca garantiza que precios congelados de 70 productos llegarán a comercios de todo el país

Compartir

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, destacó que el nuevo programa Súper Cerca -una canasta de 70 productos de consumo masivo- fue acordada con 24 grandes empresas que tienen distribución propia y por lo tanto garantizan que los artículos lleguen a los comercios de cercanía de todo el país con un precio fijo hasta fin de año.

Español, en declaraciones radiales, subrayó que “el programa dura hasta fin de año y tiene que estar presente en las góndolas hasta fin de año” y explicó que va a tener “fiscalización y monitoreo desde la Secretaría de Comercio Interior y con los municipios y las provincias”.

“Además tiene todas las vías de reclamo de la secretaría, las empresas tienen el compromiso de abastecerlo hasta fin de año”, remarcó.

La funcionaria destacó que la canasta incluye “47 productos de alimentos y bebidas de los cuales 10 son lácteos” y que el objetivo es “dar respuesta al precio de los alimentos con una canasta muy clara, con todos los productos de primera necesidad y poder cuidar los ingresos de todas y todos”.

Respecto a los precios que deberán estar impresos en cada paquete, señaló que la negociación “no fue fácil o llevó cierto tiempo la cuestión del tiempo en la etiqueta porque tiene un costo de logística, pero para nosotros era un elemento central del programa”.

En declaraciones a Radio Nacional, Español dijo que “el precio que lleven impreso es al que efectivamente tienen que vender”, y detalló que debido a los procesos de producción, es posible que “lleve unas semanas” la inclusión en los envases.

Si bien en esta “primera etapa de negociación”, el programa comenzará con productos de “empresas de gran envergadura de distribución directa” para “garantizar que lleguen a los comercios de proximidad de todo el país”, Español dijo que “la idea es poder ampliar la canasta y que las pequeñas empresas tengan cada vez más espacios en las góndolas”.

“En Precios Cuidados, hace dos semanas incluimos a más de 25 pymes que permite a empresas pequeñas que tengan acceso a las góndolas de los grandes supermercados”, recordó.

Este mes se incorporaron más lácteos a la canasta de Precios Cuidados, a partir de un acuerdo alcanzado por el Gobierno con asociaciones empresarias del sector para sumar 32 nuevos productos de ese rubro en el programa Precios Cuidados e incrementar progresivamente los volúmenes de producción.

De este modo, la canasta se incrementó un 45% y alcanzó 97 productos lácteos y un total de 702 ítems.

Asimismo, Español se refirió a la finalización del programa Precios Máximos: “Fue una medida coyuntural por la pandemia y excepcional en materia del aislamiento que hubo en ese momento, la situación económica requirió esa medida, pero siempre supimos que poco a poco íbamos a ir saliendo porque no es un programa estructural como Precios Cuidados y ahora Súper Cerca”, explicó.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa), Yolanda Durán, destacó que el Gobierno “trabajó bien” en el nuevo programa de precios de alimentos y expresó su deseo de que “las empresas cumplan”.

Respecto del nuevo programa de precios lanzado ayer bajo el nombre “Súper Cerca”, Durán dijo que “está bueno, se ve que el Gobierno trabajó bien en esa área. Van a venir los precios etiquetados en cada producto. Ojalá que se cumpla, que llegue”.

En declaraciones a radio Provincia, la dirigente empresarial añadió: “Era momento de hacerlo, porque con una inflación mensual de más del 3 por ciento no se podía sostener más. Es un paraguas para que la gente no corra detrás de los precios”.

“Espero que las 24 empresas cumplan con lo pactado, tengan la mercadería suficiente, entreguen en tiempo y forma y que cuando se vaya a los mayoristas estén”, afirmó, tras lo cual recalcó “está bueno tener el apoyo del Gobierno, porque funcionan como precios de referencia”.

En ese sentido, resaltó: “Los consumidores van a entrar a nuestros supermercados más confiados todavía, porque se van a dar cuenta de que los precios que tenemos son igual a los que el Gobierno estipula”.

