Supermercadistas se reunieron con el nuevo Secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini

Empresarios de distintas provincias se reunieron con autoridades nacionales de comercio, por Formosa participó Ricardo «Pilo» Cáceres, en un primer encuentro para trabajar contra la inflación. «Ojalá que nos pongamos de acuerdo y calme un poco la inflación porque ésto no da para más», manifestó Cáceres, al Grupo de Medios TVO.

«Estuvimos reunidos con los nuevos subsecretarios de comercio y sus colaboradores hablando del tema precios, discutiendo un poco que nosotros no somos formadores de precios, los trasladamos, quedó en claro eso. Seguramente después se van a reunir con las industrias que forman los precios», agregó al respecto.

De la reunión participaron las representantes supermercadistas de las diferentes provincias y fue el primer acercamiento con el sector del gabinete de Sergio Massa en el intento por frenar la escalada de precios. Anteriormente ya existieron reuniones similares con otros funcionarios.

«Tombolini fue más enérgico que el anterior, pero creo que sabe un poco más, está en el rubro y ojalá que le vaya bien. Hasta ahora es muy poco tiempo para sacarle la ficha a Massa, no hubo ningún cambio importante», se refirió Cáceres.

Para el empresario, la reunión fue positiva, aunque desde el sector aguardan medidas efectivas con programas como Precios Cuidados. «El precio cuidado es de referencia para sostener un poco los precios. Ojalá suceda eso y nos acompañe la industria para no trasladar los precios a los clientes porque nosotros somos el último eslabón. Creo que ninguno de los precios cuidados tuvo resultados buenos, pero seguramente siempre tratan de intentar algo para solucionar de alguna manera».

Otra de las inquietudes planteadas en la reunión con Tombolini fue la producción de alimentos en la cadena industrial. Para los supermercados se debería agilizar la productividad de alimentos para satisfacer la demanda y que no exista inflación.

«Mientras la industria no tenga la producción necesaria para superar la demanda va a seguir existiendo siempre aumentos. Hay que producir, acelerar más las industrias para que lleguen con más cantidad a los supermercados, para que los del campo trabajen mejor; que haya más gasoil, para no tener los problemas que estamos teniendo ahora», remarcó Cáceres.

