«Pilo» Cáceres sostuvo que es imposible «stockearse» ante la falta de producción

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Ricardo Cáceres, dueño de la cadena de supermercados «Cáceres», se refirió al faltante de mercaderías que se viene registrando en el último tiempo y dijo que es imposible «stockearse» en estos momentos. También comentó que la gente compra solo lo justo y además opta por las «segundas marcas».

«Actualmente están faltando los productos de siempre, escasea porque las fábricas no producen lo necesario y también hay que entender que hay mucha demanda», comenzó diciendo el empresario.

Seguidamente, Cáceres indicó que en estos momentos es imposible stockearse, lo cual no es de ahora, sino desde hace tiempo «porque no llega la cantidad necesaria de mercaderías».

«En nuestros supermercados hay ofertas muy puntuales, ahora como no hay abundancia en fabricación no podemos stockearnos, y por eso se da esto de mayor demanda y poco stock», agregó el mismo.

Confió entonces que, por ejemplo, «el aceite estamos vendiendo uno o dos personas, está muy difícil la situación, pero eso está autorizado por la Secretaria de Comercio de la Nación».

Consultado por el sostenimiento de «Precios Cuidados» respondió: «lo que pasa es que no hay cantidad, las fábricas no producen lo que deben».

Por otro lado, cuando Cáceres fue indagado por el movimiento en las ventas dijo: «en pesos aumentaron, pero no sabemos si es que también en cantidad de productos. Nosotros cada 30 días hacemos control de stock y verificamos para ver si aumentó en valores o en físico».

Finalmente, dejó en claro que aumentó la demanda de productos de «segundas marcas» y que «quizás son de la misma calidad que los de primera. La gente compra lo necesario y a veces va al supermercado tres o cuatro veces por semana; también aumentaron las compras con tarjetas».

