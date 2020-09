Susto en la MMA: un luchador quedó inconsciente durante 15 minutos

Compartir

Un combate de artes marciales mixtas (MMA) en Estados Unidos disputado el jueves por la noche dejó una escena terrorífica: un peleador quedó inconsciente durante 15 minutos en el octágono. Las imágenes preocuparon a todos los fanáticos pero afortunadamente el luchador se recupera favorablemente tras hacerse estudios médicos y confirmar que no sufrió lesiones graves.

Ocurrió durante la pelea co-estelar de la cartelera del evento número 84 del Cage Fury Fighting Championships (CFFC), una firma estadounidense que opera desde 2006 principalmente en el noreste de los EEUU y que lanzó la carreras de varios estrellas de la UFC. La víctima fue Jordan Titoni, de 32 años, quien sufrió varios golpes de Pat Sabatini y terminó desplomado en el cuadrilátero a los 2:26 del primer asalto.

En las imágenes se ve como un brutal golpe de mano derecha hace tambalear a Titoni, quien luego recibió una serie de impactos en el cuerpo y la barbilla que obligaron al árbitro a detener la pelea. Sabatini se fue a su esquina mientras su rival besaba la lona.

Ahí fue cuando perdió el conocimiento durante unos 15 minutos antes de ser sacado de la jaula en el Horeshoe Tunica Hotel and Casino en Robinsonville, Missisipi. El equipo médico logró reanimarlo y abandonó el lugar en camilla.

Hubo mucha preocupación por la salud de Jordan Titoni, peleador de peso ligero oriundo de Denver, quien atinó a levantar el pulgar mientras lo sacaban de la jaula y recibió algunos aplausos. Si bien no hay un parte médico oficial, su equipo informó a través de las redes sociales que “está mejorando”.