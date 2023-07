Tata Martino explicó por qué esta etapa de Lionel Messi es diferente a las demás

Gerardo Martino es el único entrenador que ha tenido la posibilidad de dirigir a Lionel Messi en tres etapas diferentes. La primera fue en el Barcelona, en la temporada 2013/14, luego en la selección argentina, en 2015 y 2016, y ahora en Inter Miami de la MLS. En este contexto, el Tata dio una descripción clara sobre la diferencia en este ciclo con respecto a los anteriores.

Más allá de la edad, el rosarino cumplió 36 años y se encuentra en el ocaso de su carrera, el técnico sostuvo que la consagración en el Mundial de Qatar ha sido bisagra: “Esta vez tiene una mochila inmensa que desapareció y lo pone en una situación completamente distinta, una persona que quiero mucho me dijo que está con valija vacía y es cierto. Entonces lo más importante es que yo voy a encontrar una muy buena versión futbolística y sin eso que tenia en Barcelona o en la Argentina, esa mochila, esa necesidad de ganar algo con la Selección”.

En relación al debut, Martino confirmó que será el viernes frente a Cruz Azul por la primera fecha de la Leagues Cup, certamen que reúne a equipos de México y de la MLS. Sin embargo, no quiso apresurarse y explicó que necesita al menos un entrenamiento más para saber si él y Sergio Busquets están físicamente para disputar los 90 minutos o si serán suplentes: “Por lo que he visto hasta ahora van a competir bien y el viernes es probable que puedan estar, después decidiremos si de inicio o en el segundo tiempo, pero es probable que Leo y Busi puedan estar”.

En este sentido, explicó que al contrario de lo que muchos aficionados creen, la liga norteamericana se ha convertido en los últimos años en un torneo muy competitivo. Él bien lo sabe porque al frente del Atlanta United logró coronarse campeón en 2018: “Es una liga muy física, desde ese punto de vista hay que estar muy bien para competir, hay grandes futbolistas que han venido y les ha costado porque hay que adaptarse, es una liga de muchos viajes y largos, climas diferentes, competencia entre semana, con lo cual es necesario tener un plantel competitivo en general. No se juega solamente con 11, hay que tener un plantel más profundo para competir con ciertas posibilidades”.

Por último, el Tata agradeció a la dirigencia por el apoyo y en especial a David Beckham, uno de los propietarios y fundadores del Inter Miami, que esta semana se lo ah visto todos los días en el club, acompañando cada práctica. “Es alguien muy cercano, amable, respetuoso, se acerca a todos, a veces le preguntamos cosas por la gran carrera que hizo, es una persona que da gusto que nos acompañe”, comentó.

El equipo de La Florida se medirá ante Cruz Azul este viernes en el estadio DRV PNK Stadium por la primera fecha de la Leagues Cup. El duelo podrá verse a través de la plataforma Apple TV desde las 20.00, hora local, 21.00 de la Argentina.

