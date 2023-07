Hoyos cargó contra el Gobierno: «La mentira no puede ser el único eje de una gestión»

El comunicador social Blas Hoyos se manifestó en relación al discurso brindado por el Ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis a quién acusó de utilizar el acto inaugural del viaducto sobreelevado de la Av. Gendarmería Nacional solo para postular una «sarta de falacias» y «falsa información». «La mentira no puede ser el único eje de una gestión», dijo Hoyos.

Cabe decir que el Ministro declaró que Formosa ha sido una de las provincias que más ha apostado a la inversión de obras públicas durante el gobierno de Alberto Fernández, bajo la gestión de Gildo Insfrán, ante esto, Hoyos aseveró que dichas declaraciones se encuentran alejados de la realidad formoseña y argumentó que el 24 de setiembre del 2019 con la presencia del ministro Guillermo Dietrich se inauguraron los únicos 20 km. de la autovía ruta 11 Tramo el Salado/San Hilario. «Este gobierno en casi 4 años no pudo avanzar un solo metro más de autovía», lanzó.

Y siguió: «tampoco mencionan la construcción del Polo Científico Tecnológico, íntegramente edificado en ese período, los 120km. de la ruta 2, Cañada12/Laguna Blanca. La reparación, mantenimiento y reconstrucción de las rutas 81 y 11 por sistema CREMA, hoy suspendidas, la terminación e inauguración de la planta de tratamientos de residuos cloacales en Laguna Oca o la construcción en un 70% de avance de obra de la planta de Agua potable de Clorinda solo por nombrar algunas de muchas más obras que el mismísimo gobernador Gildo Insfrán supo reconocer y enunciar una por una durante varios minutos en presencia de Mauricio Macri en la ceremonia de inauguración de la planta de Laguna Oca el 14 de marzo del 2018».

Además, Hoyos remarcó que Formosa es la provincia que más ha caído en inversión y en obras durante la gestión del actual gobierno nacional, según los datos otorgados por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación la cifra asciende a una desinversión del 48,1 %.

Por último, aseguró que un gobierno nacional y provincial no pueden basar su principal eje de gestión siempre en la mentira y el relato.

