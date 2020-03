«Tenemos que llegar a tener muchos infectados para poder tener inmunidad»

Compartir

Linkedin Print

Para el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, la decisión anticipada que tomó el presidente de decretar la cuarentena total por coronavirus hizo que nuestro país esté mejor posicionado en materia sanitaria, en relación a otros de la región, para darle batalla a la enfermedad.

“Estamos menos mal que otros países, como España, Italia y Francia. Pero para no comparar con un continente lejano, si miramos a otros países de la región, los casos se dispararon mucho más rápido”, señaló el funcionario.

Por eso, insistió en la necesidad de “ganar tiempo para prepararnos mejor”. Y como ejemplo puso que, en comparación al viernes, hoy la Argentina “cuenta con más reactivos y respiradores”, las cuales ya fueron distribuidos en todas las provincias de manera equitativa.

Se trata de unos 35 mil reactivos para diagnosticar el nuevo coronavirus en las 24 jurisdicciones del país, como parte del programa de descentralización en 35 laboratorios.

Los mismos están siendo distribuidos a la provincia de Buenos Aires (4.000), la Ciudad de Buenos Aires (3.000); Chaco, Córdoba, Santa Fe y Tierra del Fuego (2.000); San Luis, San Juan, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Chubut, Formosa, Misiones, Corrientes, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán y Entre Ríos (1.000 cada una), como así también los hospitales Garrahan y Posadas (1.000 cada uno).

“El tiempo ayuda a que el sistema se prepare pero también a que el virus avance lentamente y la gente se vaya inmunizando”, aseguró Ginés durante una entrevista en Radio Rivadavia.

El Ministro hizo hincapié en la importancia de que “no se produzcan muchos casos juntos” para darle tiempo a la población de que sus organismos vayan fabricando sus propios anticuerpos.

“Empieza a adquirirse inmunidad en la medida que el contagio sea lento, porque contagio siempre hay. Si la inmunidad se va adquiriendo lentamente hace que nunca haya picos y que finalmente terminemos con muchas personas inmunes y podamos bajar sistemáticamente la cantidad de nuevos casos”, remarcó.

Y continuó: “A como estamos de desarrollo vamos a tener muchos infectados, pero que tengamos inmunidad. Lo que pasa que los tenemos que tener de a poco, controlados y poder atender a los que les impacta mucho. Hay que evitar que se venga todo de golpe, como le pasó a muchos países del mundo. Y hasta ahora venimos regulándolo con muchos menos casos de los pronosticados desde que apareció el primer caso”.

Mientras el presidente Alberto Fernández monitorea informes sobre el avance del coronavirus para terminar de definir este domingo la extensión de la cuarentena, Ginés confirmó las proyecciones oficiales sobre el pico de contagio “se corren para más adelante porque hay menos casos” de los previstos.

“El pico se corrió hacia mayo. Espero que sea bien plano, no muy brusco”, dijo el sábado en Radio Mitre. Ayer, Ginés participó de la reunión junto al Presidente, los Ministros y los expertos en epidemiología para decidir los pasos a seguir más allá del 31 de marzo.

“A mi parecer, la curva está por debajo de lo que teníamos pensado así que no hay ninguna razón para suspenderla (la cuarentena)”,dijo el Ministro. Y explicó: “Si hacemos un esfuerzo algunos días más, teniendo en cuenta lo que estamos evitando, se justificaría”.

En Radio Rivadavia también contó que Argentina va a probar en pacientes terapias de tratamiento para curar el coronavirus junto a otros 10 países elegidos por la OMS. “En poco tiempo seguro vayamos a tener alguna alternativa terapéutica”, pronosticó.

En el hospital Posadas, por ejemplo, ya se está probando un tratamiento con hidroxicloroquina, la droga creada por el infectólogo francés.