«Tenemos un Gobernador que lleva las cuentas claras, lo que permite que puedan dar subsidios»

El director de Transporte de la provincia, Pablo Córdoba, se refirió a los subsidios que el Estado provincial otorga al transporte urbano de la ciudad capital y transporte provincial.

En este sentido, indicó que «“estamos en un contexto de crisis internacional, en el cual ni la Argentina ni nuestra provincia escapan de ello” y sostuvo que “por suerte tenemos un gobernador (Gildo Insfrán) que lleva las cuentas de manera clara, transparente y muy bien administradas, lo que permite que puedan dar estos subsidios”.

Recordó: “hace poco tiempo, el primer mandatario provincial ha renovado un convenio con el intendente capitalino, el ingeniero Jorge Jofré, sobre el subsidio mensual de $20 millones”, explicando que esta estrategia es “para que la crisis no impacte en la tarifa y para que puedan cumplir con los elevados costos operativos que tienen los servicios de transportes”.

En el mismo contexto, continuó exponiendo que “paralelamente a nivel nacional, se está trabajando en un proyecto sobre la inequidad de la distribución de los subsidios; cuando hablamos de esto, significa que impacta directamente en el costo que le llega a cada ciudadano que hace uso del servicio de transporte público”.

Y afirmó: “una tarifa sin subsidio estaría muy por arriba de los $100, éste impide que esto suceda e impacte en el bolsillo de todos los usuarios”.

En otro orden, se refirió a la ayuda económica que recibe el transporte local, manifestando: “actualmente la ayuda provincial supera los $9.5000.000 mensuales y está muy pronto a actualizarse. Es decir, estamos hablando de que el Estado está financiando más de 30 millones entre ambos servicios, sin perjuicio de la ayuda enviada desde Nación”.

A su vez, indicó que esta “inequidad que existe en la distribución de los subsidios, ya que el 82% del presupuesto queda afectado para el área metropolitana de Buenos Aires y tan solo un 18% se distribuye entre todas las provincias del interior”.

Asimismo, lamentó al manifestar que “desde el año 2018 la redistribución de los subsidios no es equitativa, ya que se le ha quitado al interior un porcentaje importante de lo que es el impuesto al gasoil”.

En esta línea, añadió que esta decisión tomada durante la Presidencia de Mauricio Macri “tiene una mirada unitaria, ya que estableció que el 100% de dicho cupo del impuesto al gasoil se distribuya solamente para el área metropolitana de Buenos Aires”.

Retomando la realidad local, dio a conocer que en el orden provincial reciben un subsidio de hasta el 40% del gasoil que consumen, aquellos que prestan los servicios efectivos.

“Hemos logrado que las empresas cuenten con un parque automotor donde las unidades que no superan los diez años de antigüedad reciban un monto fijo que va desde $200 mil a $250 mil, en el caso que no cumplan con este requisito, no perciben la ayuda, de esta manera, se incentiva a las empresas a que renueven la flota dentro de ese período”, concluyó.

