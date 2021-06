Compartir

Ezequiel Palacios fue la figura de la Selección Argentina en el triunfo de este martes ante Bulgaria. El formoseño ingresó desde el banco tras 10 días de inactividad por lesión y se comió la cancha. “Tenía muchas ganas de jugar y ganar y mi sueño se hizo realidad”, dijo tras el partido. Y se notó.

“Estoy muy feliz porque tuve la oportunidad de jugar. En las últimas semanas me lesioné y veía los partidos desde afuera. Hoy tenía muchas ganas de jugar y ganar, y mi sueño se hizo realidad. Creo que nuestro servicio fue muy bueno, tuvimos momentos difíciles, algunos altibajos, pero es normal. Creo que la clave de esta victoria fue nuestro servicio y nuestra rotación”, explicó el atacante.

En diálogo con Voley Plus, Palacios admitió que desde el primer momento temió por su presencia en los Juegos Olímpicos y que en una charla con el cuerpo técnico y el equipo médico se propusieron hacer todo lo necesario para que su regreso fuera antes de lo normal: “En un principio se estipuló que pueda volver a jugar en el último weekend y como aún estamos en etapa de evaluación decidimos que tenía que volver antes. Los médicos hicieron un trabajo tremendo”.

Los 9 puntos que anotó ante Bulgaria sirvieron de gran apoyo al goleo de Burno Lima (16) y Facundo Conte (12), pero además fueron en momentos claves: su servicio ayudó a revertir el inicio del tercer parcial y a encaminar el set; y luego fue vital al comenzar el cuarto.

“Estaba esperando la oportunidad, los últimos tres días antes del partido entrené a la par de los chicos y me sentí bien! Entonces hoy entré con las mismas sensaciones que en el entrenamiento. Tuve la suerte que salió bien, pero sin dudas tenía muchas ganas de entrar y ganar”, sentenció entre risas desde Rimini, Italia.

