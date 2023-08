Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron su separación: «Vivimos momentos muy lindos»

La cantante y el jugador de la Selección lo confirmaron con un mismo mensaje que se replicó en sus respectivas redes sociales.

Este martes por la tarde, se confirmó la separación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul luego de que la pareja haga el anuncio cada uno por su lado en sus respectivas redes sociales. “Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona q quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, escribió la cantante y el jugador de la Selección Nacional.

Algunas versiones afirman que la relación se terminó hace un mes y que una situación personal de Stoessel, que solo su círculo intimo conoce, podría haber sido el desencadenante de este noviazgo que duró casi dos años.

La separación de Tini y De Paul, que comenzaron a salir a finales de 2021 pero oficializaron su relación en abril de 2022, se concreta luego de varias rumores de crisis, algo que los propios protagonistas habían negado. Según la influencer dueña de la cuenta @gossipeame, la cantante les habría confirmado la ruptura a un grupo de amigas. Lo hizo la semana pasada, cuando se reunió con ellas en la fiesta Bresh de Ibiza. “Alguien que estuvo con la futura mujer de la Bruja Verón celebrando en Ibiza su despedida de soltera, contó que Tini les había dicho que hacía cuatro días estaba separada. Me suena que esa relación está en su lecho de muerte”, había señalado Pochi.

Dos días atrás, el delantero del Atlético de Madrid y actual campeón del mundo con la Selección Argentina de fútbol, sorprendió a sus seguidores al publicar una serie de fotos, en una de las cuales se podía ver el tatuaje que se hizo en honor a su ahora exnovia.

“¡Gracias Korea por el cariño! No seguimos preparando para una gran temporada”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram, al despedirse de ese país después de que su equipo perdiera el primer partido de la pretemporada por 3 a 2 contra el Team K-League. Y compartió tres fotos: una en el aeropuerto mientras firmaba un autógrafo, ora en la cancha previo al encuentro y, la tercera, despidiéndose del campo de juego ya sin la camiseta correspondiente.

Pues bien, en esta última imagen, los seguidores del jugador detectaron un nuevo tatuaje que asoma tímidamente sobre su ombligo y dice, ni más ni menos, que “Tini”. Los comentarios, obviamente, no tardaron en llegar. Y todos ellos hacían mención al nombre de la cantante, que parecía ser un calco de la propia firma de la intérprete de “La Triple T”.

Hace unos días, Stoessel había sido noticia al contar en una entrevista que sufría problemas de ansiedad. “Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, había dicho en medio de la gira Europea que la había llevado a cantar en España. Y agregó dirigiéndose a sus fans: “Poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”.

Paralelamente, surgieron rumores de crisis y separación con su novio, aunque fuentes cercanas le confirmaron a Teleshow que la cantante y el futbolista seguían juntos y enamorados. En medio de esa situación, mientras él estaba entrenando junto al club que lo tiene contratado, Tini decidió pasar una divertida noche con sus amigas en la popular Bresh que se realiza en todo el mundo y para eso viajó a Ibiza.

La fiesta que cuenta con diferentes ediciones a nivel mundial y que es reconocida por el hecho de que siempre asisten a ella figuras internacionales, se realizó en esta oportunidad en Amnesia, un reconocido boliche de esa isla del Mediterraneo. Stoessel llegó junto a tres amigas de toda la vida, Carola Gil, Eliana Gallero y Ardu Inner, que no pertenecen al mundo de la farándula pero conocen a la artista desde que eran pequeñas y actualmente viven en España. Y fue a través de las redes sociales de estas jóvenes y de la organización del evento, que se dio a conocer la presencia de Tini en el lugar.

