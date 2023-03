Tiraron a Ulises Bueno del escenario y le robaron lo que llevaba encima

El cantante cordobés fue arrastrado por el público y vivió un momento muy tenso en José C. Paz; muy enojado, pidió que le devuelvan sus pertenencias

Ulises Bueno se consagró como una de las figuras del cuarteto. Desde su Córdoba natal, recorre el país con diversas presentaciones, sobre todo durante el fin de semana. Su éxito es indiscutible y tiene un gran número de fanáticos que no dudan en apoyar su carrera. Sin embargo, en las últimas horas vivió un tenso momento durante un show en vivo, en el boliche bailable Tornado, ubicado en José C. Paz, provincia de Buenos Aires, donde fue arrastrado por el público y sufrió el robo de las pertenencias que llevaba consigo.

El hecho tuvo lugar el sábado 4 de febrero y se dio a conocer mediante diversas grabaciones publicadas en las redes sociales. Un grito desesperado de la audiencia alertó al personal, que identificado con las remeras del staff, corrieron hacia el público para socorrerlo. “¡Pará loco pará! ¿Por qué me tiraron del escenario?”, se lo escuchó decir a Ulises Bueno, con el micrófono en mano, que en medio de la música que seguía sonando intentó moverse entre la gran cantidad de gente para volver a su posición inicial.

La tensión fue en aumento conforme a que el cantante no podía volver al escenario, al encontrarse rodeado de sus seguidores. Una avalancha de personas permitió que el hombre se moviera del lugar, mientras pedía a gritos que pararan con la presión.

Las imágenes del momento del hecho muestran cómo Ulises realiza diversos movimientos bruscos en los que intenta empujar a quienes lo tocan. Luego se supo que habría hecho esto al detectar que le quitaron sus pertenencias, lo que más tarde el propio artista confirmó que había sucedido.

Una gorra, auriculares y cadenas de oro fueron los elementos que personas del público le robaron al cantante. En ese momento, personal de seguridad logró intervenir para que la situación terminara de la mejor manera y el hermano de Rodrigo pueda volver al escenario.

“Se fueron al car…o ¿Loco que pasa?¿Yo les hice algo a ustedes? ¿Por qué me tratan de esta forma? Me robaron las cadenitas, eso no se hace. Hay cosas que no se deben hacer. Muchos años laburando de esto, para que me traten de esta forma. Y si alguno tiene dignidad que me devuelva la gorra que es un regalo personal”, expresó, muy enojado, una vez que pudo reanudar el show, según indicó el sitio NotiTropicales en su cuenta de Instagram.

En un principio, se mostró el momento en el que el artista intentaba cuidarse entre el público y, posteriormente, se difundió una segunda filmación en el que se evidencia cómo inició el problema. Las imágenes muestras que mientras Ulises cantaba, se acerca para tomar la mano de una fan que estaba a pocos metros de distancia. En ese instante, una persona intercede y con un fuerte tirón cae del escenario y allí comienza el calvario que desató posteriormente.

La situación culminó con el cantante de nuevo en el escenario y con la continuación del show. Por el momento, él no se refirió al tema en sus redes sociales, como así tampoco se dio a conocer si efectuó una denuncia policial por el robo del que fue víctima.

