Todo listo para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 2023

En el Juzgado Federal N° 1 se realizaba el pasado jueves los aprestos necesarios para toda la logística que implicará las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de mañana, domingo.

Los camiones del Correo Argentino ya se encuentran desplazados hacia el interior para el despliegue de urnas y material electoral, y el juez electoral mantuvo reuniones con los jueces de Paz de toda la provincia, tanto presencial, como vía videoconferencia, para ajustar los detalles del trabajo que prestarán los juzgados, como auxiliares de la justicia federal.

En ese sentido, el juez federal N° 1 con competencia electoral Pablo Morán habló sobre las distintas capacitaciones que tuvieron lugar en el interior provincial, dirigidas a directoras y directores de todos los establecimientos escolares, que serán centros de votación y que oficiarán como delegados.

En este marco, destacó especialmente el material electoral en lenguas originarias que tuvo oportunidad de entregar a representantes de varias comunidades. “Quería entregárselos en mano, lo tomaron muy bien, es una forma de incluirlos en nuestra democracia, porque son parte del pueblo argentino”, explicó.

Agregó que “me dijeron que el texto les servirá para que los alumnos se los lean a sus padres y abuelos, para reforzar su cultura, al interiorizarse de sus derechos políticos, por mi parte me comprometí a mandarles más material”.

En tanto a las delegadas escolares les solicitó que “no duden” en ponerse en contacto con el grupo de WhatsApp creado al efecto de despejar dudas del acto eleccionario, que es atendido por personal del Juzgado Federal. “Queremos que las urnas se abran a las 8 y que a las 18 cuando se cierren y comience el escrutinio de cada mesa, haya sido una jornada en paz y tranquilidad”, expresó.

Despliegue de urnas

Morán confirmó también que se dirigen hacia el interior provincial los camiones de la empresa Correo Argentino, transportando urnas y bolsines, y lamentó que en su paso se encuentren con cortes de ruta.

Por ello, recordó que “cortar una ruta nacional es un delito federal” y acotó que en épocas de elecciones, se vulneran además derechos políticos de todos los ciudadanos, por lo que se trata de algo “gravísimo”.

Comentó el magistrado que en su regreso del interior provincial, se topó con el corte de la Ruta Nacional N° 11 a la altura del barrio Namqom, por lo que descendió del vehículo y conversó con los manifestantes, hasta hacerlos entrar en razón de que estaban protagonizando un hecho delictivo. Señaló que su actual preocupación radica en la ciudad de Clorinda, donde existe otra protesta similar.

Morán aclaró respecto de las protestas que “yo no le puedo garantizar a nadie que le van a solucionar su reclamo… lo que puedo decirle es que ya fue visibilizado y que desde el Juzgado vamos a transmitírselo a la autoridad correspondiente”.

Veda electoral

Ayer, viernes desde las 8 horas, es decir 48 horas antes de los comicios, se dará el fin de la campaña electoral y el inicio de la veda correspondiente a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 2023. Se extenderá hasta las 21 del domingo 13 y conllevará una serie de actividades prohibidas.

“No se puede hablar más de política en los medios de comunicación, tampoco hacer campaña, publicar estadísticas, predicciones o reuniones de personas que impliquen no garantizar la libertad de voto”, explicó el juez federal.

Aclaró que “pequeñas reuniones familiares no están prohibidas, lo que no podemos permitir es que haya grandes reuniones de personas que puedan llegar a alterar el orden”.

Infractores

En otro punto de la extensa entrevista, indicó que aquellas personas que se encuentren a más de 500 kilómetros de su mesa de votación, deben acercarse al Juzgado de Paz más cercano para dejar constancia que se encuentran en otra localidad. “Lo mismo los que no votan porque perdieron su DNI, estarán disponibles los Juzgados de Paz para eso”, subrayó.

En el mismo grupo se encuentran las personas que presenten problemas de salud, quienes deberán presentarse con un certificado médico que lo acredite.

En cuanto a las personas que no justificaron su inasistencia a votar, Morán explicó que “quedan como infractores, las consecuencias no son tan graves, pero votar es un derecho que tenemos los argentinos en una democracia recuperada hace 40 años. Se pierden la oportunidad de poder elegir a sus representantes”, acentuó.