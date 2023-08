Mataron a balazos a un profesor de educación física jubilado durante un robo

Nelson Daniel Peralta, de 56 años, fue asesinado cuando intentó impedir que delincuentes ingresaran en su casa de Guernica, en Presidente Perón

Otro homicidio en ocasión de robo sacude a la provincia de Buenos Aires, como en Lanús, donde mataron a Morena Domínguez para robarle el teléfono celular, y como en Morón, donde ejecutaron al médico Juan Carlos Cruz para sustraerle el automóvil. Ayer a la madrugada, en Guernica, en el partido de Presidente Perón, asesinaron a balazos un profesor de educación física jubilado que intentó impedir que delincuentes ingresaran en su casa.

La víctima fue identificada como Nelson Peralta, de 56 años, y el crimen ocurrió ayer a las 5.16 en su casa situada en Alaska 2436, en Guernica.

Además, en las últimas horas se conoció otro homicidio ocurrido en Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora: un la víctima, un hombre de 41 años, logró contarle a los policías antes de morir que había sido asaltado por dos delincuentes que le robaron la moto.

“Si bien todavía falta el resultado de la autopsia para confirmar, en principio, la víctima habría recibido tres balazos disparados por dos armas distintas. Los delincuentes que protagonizaron el crimen habrían sido tres”, dijo a LA NACION una fuente judicial que investiga el homicidio del profesor de gimnasia jubilado asesinado en Guernica.

Fuentes policiales y judiciales explicaron que Peralta se trenzó en lucha con uno de los asaltantes cuando advirtió que estaban entrando en su casa por una de las ventanas y que, ante su resistencia, recibió varios impactos de bala en la zona abdominal.

El docente jubilado fue trasladado de urgencia en una ambulancia al hospital zonal, pero dado a la gravedad de las heridas, allí falleció.

“Estamos tristes y conmovidos. Padecemos la inseguridad en el barrio. Intentaron ingresar en la casa de Nelson por una ventana y, cuando él intentó impedirlo, le dispararon cinco balazos. A su esposa, Mabel, la molieron a palos. Creemos que intentaron ingresar en la casa de Nelson porque pensaron que no había nadie”, sostuvo Rocío, una vecina en declaraciones al canal de noticias TN.

El homicidio es investigado por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. El funcionario judicial tiene la colaboración detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de la Plata y a los de la Sub DDI de San Vicente.

“Los delincuentes intentaron ingresar en la casa de la víctima por la ventana del dormitorio. Cuando Peralta advirtió la situación, comenzó a luchar para impedir que los ladrones entraran. En ese momento comenzaron a dispararle”, explicaron las fuentes consultadas.

Peralta fue trasladado por la ambulancia a un hospital de la zona, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio. “Los médicos no pudieron salvarle la vida”, agregaron fuentes de la investigación.

Según Rocío, la vecina de la víctima, los ladrones robaron una suma de dinero de la casa de Peralta. “La policía, dentro de todo, llegó rápido, pero [los delincuentes] ya se habían ido. Solo sabemos los modelos de los autos y que eran como seis personas. Estamos esperando si desde el centro de monitoreo pueden dar con las patentes”, agregó la mujer.

