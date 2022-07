«Todos tenemos que ayudar a Batakis en este contexto»

Compartir

«Hay países del primer mundo que tienen inflación, y obviamente en este mundo interconectado Argentina no es una isla e impacta», señaló el jefe de Gabinete, en la inauguración de obras de restauración y puesta en valor del espacio de primera infancia «El Principito» en la capital entrerriana.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, destacó este miércoles el trabajo que lleva adelante la ministra de Economía, Silvina Batakis, y dijo que «todos tenemos que ayudar en este contexto complejo y difícil».

«El mundo está viviendo un proceso inflacionario que en la década anterior no lo tenía, y Argentina no es una isla», señaló el funcionario a la prensa entrerriana.

Manzur inauguró ayer miércoles las obras de restauración y puesta en valor del espacio de primera infancia «El Principito», ubicado en Soldado Mario Luna 2270, en la capital entrerriana.

Junto al gobernador Gustavo Bordet, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, y el intendente de Paraná, Adán Bahl, dijo que es necesario que «todos ayuden en este contexto complejo y difícil».

