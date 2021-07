Tokio 2020: Los Gladiadores cayeron ante Francia en el debut en tierras japonesas

Compartir

En su presentación en los Juegos de Tokyo 2020, Los Gladiadores mostraron buenos momentos de juego pero cayeron ante el sub-campeón olímpico 27:33. El domingo a las 23hs (horario de nuestro país) jugará su segundo partido del Grupo A ante Alemania.

La 3° participación consecutiva en un Juego Olímpico es una realidad para la Selección Masculina que tuvo que lidiar con un difícil debut ante Francia, ganador de la medalla dorada en Beijing 2008 y Londres 2012 y que en Río 2016 fue plata.

Pese a la gran dificultad ante una de las grandes potencias del handball mundial, la Selección conducida por Manolo Cadenas dejó buenas sensaciones de cara a los próximos partidos que tendrá como rivales a Alemania, Noruega, Brasil y España.

El regreso de Diego Simonet tras su ausencia en Río 2016, máximo goleador argentino del partido con 8 goles, fue uno de esos aspectos positivos que dejó la primera prueba ante el conjunto galo.

Los Gladiadores pudieron dejar atrás un mal comienzo de partido, en el cual recién a los 8 minutos pudieron romper el cero con un gol a pura potencia de Diego Simonet, para redondear unos buenos treinta minutos iniciales. Un rápido pedido de tiempo muerto por parte de Manolo Cadenas en el inicio le dio aire a una Selección que se recuperó de un parcial 6:12 en donde principalmente sufrió en el posicional ante una defensa 6:0 muy cerrada de los europeos. La figura de Vincent Gerard en el arco galo también fue determinante en ese pasaje negativo para la Selección.

La apuesta del entrenador español para jugar con 7 jugadores (sin arquero), la calidad de Diego Simonet, el ingreso positivo desde el banco de Pablo Simonet y varias atajadas de Leonel Maciel revirtieron un panorama complicado que terminó siendo muy alentador de cara al complemento. Argentina dejó sin goles a Francia en los últimos 7 minutos, consiguió 4 tantos consecutivos en su mejor momento en los 60 minutos de partido y cerró el primer tiempo 10:12.

En el complemento Argentina no pudo plasmar ese gran cierre de primer tiempo y pese a dos goles consecutivos de Moscariello volvió a sufrir un parcial negativo que atentó contra la posibilidad de sorprender a Francia. Esta vez fue 6 minutos sin goles y un 0:6 que le permitió a los europeos volver a despegarse en el tablero y comenzar a encaminar el triunfo.

Una vez más Moscariello, de muy buen segundo tiempo, fue el que con un gol desde el pivot cortó la sequía y volvió a revitalizar a una Selección que nunca bajó los brazos sabiendo que era importante irse con un tablero corto. Y así fue, Cadenas volvió a pedir un TO importante, Argentina bajó las pérdidas, tuvo puntos muy altos como el ingreso de Ignacio Pizarro y si bien por momentos siguió chocando con Gerard en el arco pudo recortar la diferencia que llegó a ser de -8 para cerrar un 27:33 final.

En un Grupo A de extrema dificultad con Francia (subcampeón olímpico), España (medalla de bronce en el último Mundial) y Noruega (6° en el Mundial), Alemania y Brasil aparecen como los rivales a vencer pensando en una histórica clasificación a cuartos de final, objetivo que Argentina no pudo conseguir ni en Londres 2012 ni en Rio 2016.

El domingo a las 23hs será el turno del conjunto teutón que en el último Mundial disputado en Egipto finalizo en el 12° puesto. En primer turno del Grupo A, Noruega venció a Brasil 27:24, en tanto que en unas horas Alemania y España se enfrentaban en el cierre de la primera jornada de competencia.

