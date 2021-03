TOKIO 2021: ya pidieron la devolución del dinero de 800 mil entradas

Compartir

Luego de la decisión de no permitir el ingreso de público extranjero a los juegos, ya había una devolución de 600 mil entradas. Ahora, a nivel interno, el Comité Organizador afronta la devolución de un número aún más grande. Aún no se estableció el número de personas que podrán asistir a la cita y dentro del país organizador quedan vendidas algo más de 3,5 millones.

A un año de haberse dispuesto la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio por la pandemia de coronavirus ya se pidieron la devolución de unas 810 mil entradas, de los casi 4,5 millones de tickets vendidos dentro de Japón.

La cita deportiva se disputará entre el 23 de julio y el 8 de agosto próximos no permitirá la presencia de publico extranjero, según definieron los organizadores hace una semana y, de esta manera, sólo podrá haber público japonés.

“Los Juegos Olímpicos de Tokio afrontan un ambiente enrarecido tras definirse su formato ‘burbuja’ y sin público extranjero, cuando se cumple hoy un año desde que se fijaron las nuevas fechas del evento, y a cuatro meses de su celebración”, señaló el diario español Mundo Deportivo.

Las previsiones antes de la pandemia indicaban que los ingresos de recaudación generarían una suma cercana a los 90.000 millones de yenes (€695 millones de euros) por la venta de aproximadamente 8 millones de entradas, pero ese número ya no será, ni de cerca, el definitivo.

Unas 600.000 entradas fueron vendidas por distribuidores autorizados fuera de Japón, y ahora deberán ser reembolsadas a sus compradores al no permitirse la llegada de público extranjero, pero, además, los organizadores no confirmaron todavía qué cantidad de público podrá asistir a las competiciones.

Se espera que haya un número de espectadores de aproximadamente la mitad del aforo de los estadios, similar a lo que las autoridades niponas permiten en las competiciones deportivas nacionales.

