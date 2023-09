Toloza afirmó que el 25% es una falacia de Insfrán: «En realidad no llegó ni al 15%»

El presidente de Unión Alfonsinista y vicepresidente de la Unión Cívica Radical formoseña, profesor Carlos Toloza afirmó que el gobernador Gildo Insfrán claramente les mintió a los formoseños, al anunciar un 25% de incremento en los salarios de los trabajadores estatales, cuando en realidad dicho incremento no alcanzó al 15% de los haberes percibidos en agosto. “El anuncio de Insfrán no es otra cosa que una desalmada falacia, una desvalorización de la palabra y de los argumentos oficiales. Podría haber dicho con la misma desfachatez que con el aumento anunciado ayer -por el lunes-, se alcanzaba un 5.000% desde que él está en el poder, allá en 1995, pero vaya a saberse cuánto es esa cifra, aunque se puede calcular y sería interesante que alguien hiciera esa cuenta para hacer que la mentira sea completa”, lanzó el radical.

Para comprender esta afirmación, aclaró Toloza que es necesario realizar una simple operación con los números del sueldo básico del cargo testigo de maestro de grado, que es el sueldo real del trabajador docente (con él se le calculará el día de mañana el haber jubilatorio).

El sueldo básico del mes de agosto 2023 (el último percibido) fue de $ 78.019, que surge de la multiplicación de la cantidad de puntos índice que tiene asignado dicho cargo (199), por el valor del punto, que fue de $ 342.056082, lo que da un básico de $ 78.019. pagado en agosto.

El lunes, el gobernador Insfrán informó sobre el nuevo valor del punto índice, que se estableció en $ 449.711365, que multiplicado por la cantidad de puntos del cargo (199) da un sueldo de $ 89.492 para septiembre, una diferencia de $ 11.473, que no llega a alcanzar el 15%, lejos de la falacia gubernamental. Vale aclarar, destacó, que para que un docente llegue a cobrar el sueldo mínimo garantizado por la paritaria nacional, la nación y la provincia lo completan con sumas en negro: el maestro que recién se inicia tiene un sueldo básico de $ 89.492 y para llegar a percibir los $ 200.000 se le pagará con sumas en negro complementarias.

Para completarla, agregó el dirigente radical “Insfrán se vanaglorió de que la recomposición salarial anual se cerraba con un 95% en todo el año, acumulando las falacias anteriores”.

“La realidad salarial es que se ha dado una descomunal pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores estatales, por obra y gracia del gobierno nacional de los Fernández y del propio Gildo Insfrán. Las grandes empresas argentinas que operan en la mesa del Banco Central de la República Argentina han proyectado una inflación anual del 142.5% para todo el año 2023, por lo que en Formosa los trabajadores han perdido más del 50% del poder adquisitivo a largo del año”, señaló.

Seguidamente sostuvo que con este sueldo anunciado “los formoseños deberán vivir y arreglárselas durante los próximos 6 meses, toda vez que en el mapa salarial de Insfrán- Ibáñez el primer semáforo que aparece anualmente es en marzo”.

Finalmente, Toloza advirtió al gobierno y a la sociedad formoseña en general, que muchos docentes tendrán serias dificultades para pagar el transporte a sus lugares de trabajo y que estarán frente a la disyuntiva de comprar leche y pan para sus hijos, o pagar el colectivo y/o la nafta para las motocicletas en que concurren a las escuelas, y la decisión será como debe ser, la opción por los hijos.

Relacionado