Toloza: «Insfrán mintió sobre la aprobación de las carreras de Enfermería y Medicina para la UPLaB»

El Presidente de Unión Alfonsinista y Vicepresidente de la UCR en Formosa, profesor Carlos Toloza afirmó que el gobernador Gildo Insfrán mintió a sabiendas al pueblo formoseño sobre la aprobación de las carreras Enfermería y Medicina de la UPLAB por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria – CONEAU- o “tiene una ignorancia supina sobre las cuestiones universitarias del país”.

Toloza recordó que en un acto político partidario realizado en la EPEP N° 516 del barrio Antenor Gauna, el Gobernador Insfrán -ante la presencia del Ministro de Educación de la Nación Jaime Perczyk- aseguró que las carreras de Enfermería y de Medicina, que se dictan y/o dictarían, en el próximo, año en la Universidad Provincial de Laguna Blanca, tenían la aprobación de la CONEAU.

El dirigente radical dijo que tal afirmación es una total y desprejuiciada mentira o una supina ignorancia sobre la cuestión universitaria argentina, y que cualquiera de las dos posibilidades que fueran constituye una notable flaqueza del gobernante.

Seguidamente Toloza aclaró que, para comprender la crítica al primer mandatario sobre este tema, hay que saber que pueden existir universidades nacionales, provinciales y hasta municipales si se quiere, porque los gobiernos de tales estados tienen las facultades para crearlas y se supone que los fondos necesarios para hacerlas funcionar.

En los casos de las Nacionales las crea el Congreso Nacional que le asigna las partidas presupuestarias para el funcionamiento y en el caso de las provinciales, como la de Laguna Blanca, las crean las legislaturas provinciales, que deberían asignarles las partidas financieras del erario provincial para el funcionamiento.

En el caso de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, luego de su creación por ley de la provincia, el poder ejecutivo provincial tramitó una aprobación nacional firmada en un decreto por Alberto Fernández, que en realidad no hacía falta, ni hace falta, aunque puede servir para solicitar ATN (Aportes del Tesoro Nacional por los que se giran partidas de dinero en forma especial a las provincias).

También se debe saber que todas las universidades deben administrarse con las leyes nacionales para el sector, y que son autónomas, es decir, dictan sus propios estatutos, eligen a sus propias autoridades y aprueban sus propias carreras, las que se dictan en su ámbito.

No se necesita nada más para que todos los títulos otorgados tengan validez nacional y habiliten para el ejercicio profesional para el que fueren otorgados. Por ello es que todos los títulos que otorga la UNAF y los que otorgará la UNPLAB son válidos y sus poseedores no tienen ningún problema para ejercer la profesión para la que fueron otorgados, salvo la calidad de las prestaciones con que el profesional haya sido capacitado.

Ahora bien, existe un organismo nacional llamado CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, un organismo descentralizado que funciona como un directorio, con “la finalidad de contribuir al mejoramiento de la educación universitaria. Su misión institucional es asegurar y mejorar la calidad de las carreras e instituciones universitarias que operan en el sistema universitario argentino por medio de actividades de evaluación y acreditación de la calidad de la educación universitaria”.

La CONEAU no aprueba, ninguna carrera, no es su finalidad, porque no es su finalidad, lo que hace es entregar un «certificado de calidad», una acreditación de que tal carrera cumple con los parámetros de excelencia universitaria que la propia CONEAU establece, y que por lo general son los mismos parámetros que se utilizan en todo el mundo para «medir» la excelencia de la educación que imparte cada casa de altos estudios.

La acreditación o no de una carrera (o Universidad) en la CONEAU es voluntaria para cada universidad (se solicita una vez por semestre), de hecho, por ejemplo, no tiene una sola de sus carreras acreditadas por la CONEAU, toda vez que la UBA considera que tiene un nivel de excelencia tan alto frente a la CONEAU, que ésta no la puede evaluar y, claro, tampoco acreditar sus carreras.

“Es por eso que Gildo Insfrán miente a sabiendas cuando afirma que las carreras de la Universidad de Laguna Blanca están aprobadas por la CONEAU y ni siquiera se puede inferir que se equivocó de término, que dijo aprobar en lugar de acreditar, ya que la acreditación que otorga la CONEAU es a través de un extenso proceso de evaluación y seguimiento a lo largo de toda la carrera y las de Laguna Blanca una comenzó recién el primer año y la otra lo hará en el próximo”, lanzó el dirigente radical.

“Sin embargo, el Mandatario afirmó ayer como ‘hito histórico para la educación formoseña’ la aprobación por parte de la CONEAU de las carreras de Medicina y Licenciatura en Enfermería de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB)”, recalcó Toloza

“Les quiero anunciar a todos que ha sido validada la carrera de Medicina y la Licenciatura en Enfermería. Para que siga sufriendo la oposición que hizo lo imposible para que esto no ocurriera. Pero es un premio para los formoseños y va a estar nada menos que en Laguna Blanca. Esta es una fecha totalmente histórica para nosotros”, subrayó el mandatario.

Toloza destacó que nadie puede estar en desacuerdo con la creación de una universidad, que implica posibilidades de estudios universitarios a una mayor cantidad de jóvenes formoseños y que crea fuentes laborales importantes de trabajo real y registrado para un sector del mundo del trabajo como los docentes y los no docentes, aunque sí es legítimo dudar de la calidad de la educación que pueda impartir, es decir la excelencia universitaria que pueda alcanzar, cuando se conoce el marco institucional, presupuestario, de logística general y de recursos humanos conque con podría contar.