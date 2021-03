Toma en el Ministerio de Salud de Santa Cruz lleva 6 días

Compartir

Linkedin Print

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Cruz permanece tomado desde el jueves 4 de marzo. Es por una protesta de los enfermeros y enfermeras de la provincia que coincide con el paro de 24 horas decretado por la Asociación de Profesionales de la Salud (APROSA).

“Van durmiendo sillas en el mismo ministerio, se van alternando. Algunos dicen que les deben 70.000 pesos de horas extra y otros tienen cinco meses de demoras”, detalló el periodista Gastón Cavanagh en TN.

“Nos preocupa la falta de recursos humanos en todos los hospitales debido al agotamiento y la sobrecarga horaria”, plantearon los médicos en una nota elevada a las autoridades y publicada por el diario La Nación.

El jueves semana se sumó un nuevo capítulo a la tensión entre los trabajadores del área y el ministro de Salud, Claudio García, cuando el funcionario avanzó con su camioneta sobre una protesta que se estaba desarrollando en las puertas del edificio que comanda. “Estábamos pidiendo una audiencia con él y nos decían que no estaba en el edificio, y después los compañeros lo vieron salir por un costado y subirse a la camioneta”, le dijeron los manifestantes al diario.

El doctor Fredy Sánchez Céspedes, referente de APROSA, expresó: “Hay muchos puntos de conflicto dentro de la salud pública y la sociedad debe saberlo. Pedimos la apertura de las paritarias de la Salud y terminar con el convenio sectorial que lleva mucho tiempo atrasado y también para solidarizarnos con los enfermeros ante sus reclamos por las guardias mal liquidadas en toda la provincia”.

El sindicalista se defendió también de las acusaciones del gobierno provincial de Alicia Kirchner acerca de que la protesta habría suspendido el plan de vacunación. “No se suspendió la vacunación, no hubo hechos de vandalismo, no ha pasado nada de lo que denuncian las autoridades. Hasta hace poco éramos aplaudidos, trabajamos aún después de enfermarnos; ahora quieren hacer ver al personal de la salud como saboteadores y terroristas y eso está muy lejos de lo que somos”, alegó.

Compartir

Linkedin Print