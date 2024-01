Tomar posiciones (Por Dr. Carlos A. Roble)

En un tiempo y en un mundo donde no se toman posiciones para no salirse de la zona de confort, es un mérito virtuoso encontrar quienes desde lugares institucionales y de relevancia lo hagan, y lo hagan de manera que no queden dudas.

El Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa, dejo en estos últimos días muchos empleados rescindidos en su forma jornalizada de estar vinculados, trabajadores y empleadores. Mas halla que tenga en lo personal una posición tomada y también la Corte Suprema de Justicia de la Nación la tiene, es justo reconocer que al finalizar el lapso de tiempo por el cual fueron contratados ( generalmente 1 año) el empleador puede dar por finalizada la unión laboral.

Hasta aquí la cosa no tiene muchos mas detalles que lo ilegal de las jornalizaciones superiores a 5 años, mas aun en Gobiernos que vienen de base trabajadora.

Ante la situación de finalización del contrato laboral algunos trabajadores de la salud recurrieron a la Justicia, casi todos patrocinados por colegas que hacen política mas que tribunales y esto quedo a cielo abierto cuando el Superior Tribunal de Justicia de Formosa y en especial en el voto del Dr. Roglan ( Subrogante por feria Judicial) deja a los profesionales del derecho intervinientes en una posición muy complicada puesto que prácticamente les endilga una mala praxis a la hora de presentar los reclamos de los trabajadores. Esto es la realidad y no relato, y la realidad es la superficie sobre la que operamos día tras día.

Es conocida y publica mi posición con respecto a algunas formas mañosas que tiene el máximo tribunal local para resolver algunas cuestiones, pero en esta en particular la cuestión generacional se noto y mucho, ya que el fallo resulta impecable y de novísima y progresista construcción.

Lamento mucho el momento por los que atraviesan los trabajadores de la salud involucrados en este tema, pero es casi impúdica la representación jurídica que contrataron para hacer valer los derechos que pretendían vulnerados.

Tener derechos y no probarlos es lo mismo que no tenerlos. En los casi 30 años que tengo de ejercer el derecho el Dr. Roglan no me saco ni un proveído o fallo a favor, pero es digno de destacar la valentía y la toma de posición de magistrado que abandono la zona de comodidad y puso los patitos en hilera.

No es mi mejor perfil el de ser de fácil alabanza, pero en este caso quedo claro quienes están para continuar y quienes para jubilarse e irse a la casa. La derecha cuando corta, corta hasta el hueso. No es tiempo de tibios o de aire acondicionados a 16 grados.

El sistema de salud salvo la vida hoy a muchos formoseños y a manera de comentario mi hijo menor me dice en relación a un conocido de la familia que sufrió una descomposición cardiaca” se descompuso, se fue a la salita de salud del lote 4, había médico, le hicieron un electro en el momento y le salvaron la vida”.

En unas de las provincias mas marginadas por el centralismo porteño, en un barrio adyacente, el Estado estaba presente y tomando posición como debe ser.

El viernes pasado cuando sucedía todo esto que narro fue 19 de enero y yo no tengo la foto que buscan los que viven en su zona de confort. ¿Se entendió o hago un dibujo?

No es aplaudiendo y poniendo Feliz Cumpleaños que se defiende el modelo, es pensando y argumentando seria y concisamente los hechos de la realidad.

Carlos Alberto Roble

Abogado