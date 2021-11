Torneo Federal A: Romero marcó uno de los tantos de la clasificación del negro

Compartir

For Ever venció 2-1 a Independiente y pasó de fase. Ibarra y Romero, los goles. Los de Chivilcoy descontaron con Bernal y apuraron, pero el “Negro” resistió y festejó con su gente. En cuartos, dentro de dos semanas contra Cipolletti en cancha neutral.

For Ever logró el pasaje a cuartos de final del Reducido del Federal “A” de fútbol tras vencer 2 a 1 a Independiente de Chivilcoy, en juego disputado este domingo en el “Juan Alberto García”. Ibarra y Romero le dieron el triunfo al “Negro” ante el equipo bonaerense, que descontó en el complemento con Bernal. En dos semanas, el equipo de Cravero se medirá con Cipolletti en cancha neutral.

En un partido de trámite parejo, donde For Ever fue superior en el primer tiempo y sufrió mucho en la segunda mitad, el equipo chaqueño logró sortear con éxito los octavos de final y enfrentará a Cipolletti en cuartos. El conjunto de Cravero se metió entre los ocho mejores equipos de la competencia con tantos de Ibarra, de penal, y de Romero que lo gritó con alma y vida. En el complemento lo sufrió porque Independiente llenó el área de Canuto de centros y puso en riesgo la clasificación con el gol de Bernal. En dos fines de semana el equipo de Cravero se enfrentará a Cipolletti en sede a definir e irá en búsqueda de las semifinales.

Síntesis

FOR EVER (2): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Yair Marín y César More; Marcos Giménez, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Enzo Bruno; Cristian Ibarra y Cristian Barinaga. DT: Daniel Cravero.

INDEPENDIENTE (1): Mauro Leguiza; Ezequiel Santángelo, Alan Aciar, Marcos Lamolla y Martín Gallo; Juan Andrés Aguirre, Daniel Olmedo, Ezequiel Bassi y Franco Cáseres; Marcos Salvaggio y Jonathan López. DT: Alberto Salvaggio

Goles: 33PT de penal Cristian Ibarra (FE), 35PT Matías Romero (FE), 33ST Rodrigo Bernal (I)

Incidencias: 37PT Daniel Cravero (DT FE), 49ST Francisco Aman (I), expulsados.

Cambios: ST Leonardo Cisneros x Héctor Olmedo (I), Rodrigo Bernal x Ezequiel Bassi (I), 15ST Leandro Allende x Enzo Bruno (FE), 23ST Francisco Aman x Martín Gallo (I), 31ST Santiago Valenzuela x Marcos Giménez (FE), 31ST Marcos Fissore x Pablo Cuevas (FE): 34ST Mauro Siergiejuk por Matías Romero (FE); y 34ST Lucas Jofré por Cristian Ibarra (FE).

Árbitro: César Ceballos (Córdoba). Asistentes: Christian Arregues (Pascanas) y Matías Billione (Córdoba). Cuarto: Fernando Rekers (Córdoba). Estadio: Juan Alberto García.

Otros resultados

-Peñarol de Chimbas (2) – Defensores de Pronunciamiento (5). Goles: 16PT Nazareno Rodríguez (DP); 20PT Nazareno Rodríguez (DP); 1ST Lautaro Robles (DP); 20ST Lucas Fernández (P); 28ST Agustín Guiffrey (p) (DP); 33ST Mauro Gutiérrez (DP); 41ST Luis Argumosa (P).

-Olimpo de Bahía Blanca (3) – Sportivo Las Parejas (1). Goles: 9PT Santiago Gutiérrez (LP); 20PT Nicolás Capraro (O); 5ST Franco Olego (O); 16ST Aldo Araujo (O).

-Sol de Mayo de Viedma (2) – Defensores de Villa Ramallo (4). Goles: 27PT Franco Coronel (DB); 38PT Franco Coronel (DB); 47ST Franco Coronel (DB); 4ST Germán Cervera (DB); 34ST Diego Galván (SM); 36ST Tomás Silva (SM).

-Central Norte de Salta (1) – Juventud Unida Universitario de San Juan (0). Gol: 30ST Diego Magno (CN).

-Cipolletti (1) – Juv. Unida de Gualeguaychú (0). Gol: 21ST Cristian Taborda (C).

-Gimnasia y Tiro (2) – Villa Mitre (BB) (1). Goles: 12PT Juan M. Perillo (GyT); 14ST González Bordón (GyT); 28ST Facundo Laumann (VM).

Cuartos de final

-For Ever – Cipolletti

-Racing de Córdoba – Defensores de Belgrano VR

-Gimnasia y Tiro – Depro

-Central Norte – Olimpo BB.

