Torneo Metropolitano de Vóley femenino 2021: Gimnasia venció a River y se quedó con el título

Las Lobas se consagraron campeonas del Torneo Metropolitano de Vóley femenino 2021 tras vencer 3 sets a 1 a River en el Polideportivo Víctor Nethol. Ante las más de mil almas que alentaron desde horas antes del inicio del partido, el vóley tripero se alzó con el certamen que reúne a los equipos de la Provincia de Buenos Aires en División de Honor, por cuarta vez en su historia. Los parciales del encuentro finalizaron 25-21, 11-25, 25-16 y 25-18.

Al igual que en los últimos juegos, Gimnasia saltó a la cancha con Tatiana Vera, Brenda Graff, Julieta Sández, Tanya Acosta, Camila Giraudo, Luli Bergé y Agostina Pelozo. Ingresaron en el transcurso del partido Paz Tolosa, Ángeles Ligorria, Juliana Ocaña y Victoria Cataldi. Conducción técnica de Marcelo Silva.

La intensidad del público tripero se hizo sentir a lo largo de la noche, tal que hasta generó cierto nerviosismo en las jugadoras millonarias en el primer set, cometiendo 12 errores no forzados. El trámite del parcial fue parejo, sin diferencias abultadas. River sacó ventaja 10-13 pero no pudo sostenerla; fundamentales Giraudo para rematar por izquierda, Luli Bergé en la recepción y contraataque y Sández en el bloqueo. Las Lobas cerraron el primer capítulo con el tanteador a su favor.

Con el correr de la noche, el equipo visitante logró acomodarse en el campo de juego, corrigió fallas defensivas y fue apabullante en el segundo parcial. El conjunto Mens Sana no pudo frenar el ataque de River y aunque llegó a estar 3-19 a favor, las Lobas remontaron el resultado, pero no alcanzó.

Ya para el tercer parcial, Gimnasia volvió a hacerse fuerte mentalmente y dio pelea punto por punto. Con Sández bloqueando y Graff atacando en primer tiempo, las Lobas fueron tomando protagonismo nuevamente y pasaron a dominar el resultado. Con un puntazo fenomenal desde el saque, la capitana Tati Vera cerró el set.

Con el 2-1 en el marcador, las Lobas sacaron a relucir su gloriosa historia en el vóley nacional. Sin poder pasar al frente hasta mitad del cuarto capítulo, el conjunto Tripero dio pelea en todo momento para mantenerse en el resultado y que la visita no saque ventaja.

A partir del 13-13, con un punto de Brenda Graff, campeona de la Liga Argentina en 2017, en primer tiempo, un bloqueo de Luli Bergé y dos errores no forzados consecutivos, las Lobas quebraron el marcador. Acosta, que volvió desde Perú para vestir la camiseta del Lobo, marcó seis tantos y elevó la diferencia a 23-17.

Sobre el final, Giraudo, máxima anotadora del equipo en el partido con 11 puntos, recuperó una pelota que parecía perdida, la visita quiso contragolpear y terminó rematando con demasiada fuerza para que la historia quede sentenciada para siempre. Tras dos finales que no pudieron concretarse en este 2021, las Lobas volvieron a subirse a lo más alto del Torneo Metropolitano al igual que lo hicieron en el 2000, 2001 y 2004.

