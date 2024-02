Trabajadores de Crucero de Sur cumplirán con el servicio de emergencia desde el día lunes

El día de ayer se llevó adelante una asamblea entre los choferes de la empresa Crucero del Sur, en la misma se decidió salir a trabajar y cumplir con el servicio de emergencia, el mismo se hará efectivo el día lunes 19 del corriente. El secretario general de UTA, Diego Mendoza comentó esta novedad al Grupo de Medios TVO y acotó que “también es una manera de contarle al vecino lo que está sucediendo”.

Mendoza comenzó diciendo: “nos encontramos en una situación muy difícil, porque ya a 10 días de paro hay hasta diferencias entre compañeros, eso es lo que motivó una asamblea ayer”.

“En la misma hemos puesto a consideración dos puntos, en el que uno de los puntos ha ganado y consiste en salir a trabajar mostrando la buena predisposición hasta tanto podamos cobrar nuestros salarios” , acotó.

“Debemos decir que esta no fue una decisión fácil porque había trabajadores que querían endurecer la medida o bien no ir por esta salida”, explicó.

“Estamos buscando opciones, viendo de qué manera podemos llegar a nuestro salario, porque entendemos que hace 10 días que la empresa no factura y estamos pensando en que en el mes se repetirá la misma situación teniendo en cuenta que no habrá ningún tipo de subsidios”, argumentó.

“El día lunes 19 saldremos a cumplir con el servicio de emergencia a seguir esperando hasta tanto se junte para poder cobrar los sueldos”, se explayó.

Cabe recordar que esta medida ya lleva 10 días y ell día jueves ya se habían manifestado con quema de cubiertas frente a la empresa.