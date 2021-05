Paro en Crucero del Sur por reclamo de vacunación contra el Covid-19

Compartir

Desde la Unión Tranviarios Automotor y Unión de Conductores de la República Argentina Formosa informaron que ante la gravísima situación que están atravesando los trabajadores del transporte urbano se decidió llevar adelante un paro de la actividad debido a que no se recibió respuestas concretas en cuanto al pedido de vacunación contra el coronavirus. La medida comenzó ayer al mediodía y fue adoptada tras la muerte de dos choferes que contrajeron el virus. Será por tiempo indeterminado.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Diego Mendoza, secretario general de la UTA, sostuvo ayer a la mañana que “estamos muy afligidos por lo que pasó el fin de semana. Perdimos a dos compañeros a causa de la enfermedad. Nosotros hicimos el pedido de vacunación y lo seguimos haciendo, si no hay respuesta vamos a comenzar un paro”.

Reconoció además que hay 255 personas que necesitan las vacunas, de los cuales 33 tienen coronavirus, y que “si bien salen pocos coches se van rotando los conductores y diferentes días justamente para poder evitar todo esto”.

Por su lado, Javier Oviedo, secretario general de UCRA, dijo que el pedido de vacunación fue realizado hace varios meses y que “ahora se tomó la decisión de un paro debido al aumento de contagio del plantel de choferes de la empresa Crucero del Sur, sumado a esto el fallecimiento de compañeros”.

“Decidimos parar el servicio antes que se sigan sumando contagios. Realmente esperamos que nos den una respuesta concreta”, lanzó.

Consultado si es que en el plantel de trabajadores hay alguno que ya haya recibido la vacuna según el año de nacimiento respondió que sí, “los que tienen más de 50 años, pero son pocos, porque tenemos una tanda de compañeros jóvenes que no alcanza la categoría y edad para el plan de vacunación”.

“Pedimos la vacuna para los trabajadores porque consideramos que ellos son esenciales, ya que día a día trasladan pasajeros de un punto a otro de la ciudad, y el colectivo se convierte en un foco infeccioso que ya veníamos alertando y hoy los resultados nos dan la razón de que no estábamos equivocados”, asintió el gremialista.

“Hasta el momento no tenemos ninguna respuesta por parte del Gobierno, entonces no vamos a levantar el paro, vamos a estar en esta situación por tiempo indeterminado, es por el bienestar de los trabajadores y de los pasajeros”, cerró diciendo Oviedo.

