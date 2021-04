Trabajadores del transporte se movilizarán hacia Casa de Gobierno

Compartir

Trabajadores del transporte provincial se movilizarán este viernes de manera pacífica hacia Casa de Gobierno, donde entregarán un petitorio reclamando la reapertura del sector que desde hace un año está inactivo.

Cabe recordar que empleados de la empresa Godoy mantienen desde hace dos meses tomado el galpón de la avenida Néstor Kirchner que incluye el corte de una mano del tramo.

“El reclamo viene desde hace dos meses cuando tomamos el galpón, seguimos sin respuestas de parte de empresarios y el gobierno y por eso el viernes vamos a realizar una movilización hacia Casa de Gobierno donde entregaremos un petitorio pidiendo la reapertura del servicio o en su defecto que busquen una alternativa para el sector del transporte que desde hace un año está paralizado, necesitamos algún tipo de ayuda en el caso de no salir a trabajar”, dijo Diego Mendoza, secretario general de la UTA.

Respecto a los videos viralizados donde se observan destrozos a algunas unidades, explicó que “son videos viejos, incluso están en internet dando vueltas, no son de ahora, sí ha pasado en otras oportunidades, pero no cuando estuve al frente al gremio, son videos viejos que se han viralizado, no sabemos quién es el responsable y han generado mucha controversia”.

Asimismo señaló que el viernes “queremos ir con las dos empresas y le pedimos a la gente que trabaja en la terminal, a aquellos que tengan negocios, que viven de eso que se sumen a este reclamo, es una movilización pacífica para entregar un petitorio pidiendo la reapertura de nuestro trabajo”.

“Hay muchos trabajadores afectados, incluso los chiperos mismos, el otro día escuché una nota donde se estaban quejando, ellos vivían dentro de la terminal y se ven imposibilitados de las ventas, pedimos a quienes vivan de la terminal o del rubro del transporte a que participen en la marcha, Godoy y Puerto Tirol que somos los más afectados vamos a estar en esta caminata y movilización que va a ser pacífica”, aclaró al finalizar.

