Tráfico ilegal de calificaciones: “Hay alumnos que no duermen para aprobar y ver esto es vergonzoso”

Rodrigo Galarza, director de Bienestar Estudiantil de la UNaF, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a cómo continúa la investigación respecto al escándalo sin precedentes en la casa de altos estudios luego de que trascendiera incluso en medios nacionales, que un alumno de la carrera de licenciatura en Nutrición que no cursaba desde hace tres años, lograra aprobar ocho finales en un lapso de dos semanas.

Lo llamativo del caso es que el alumno beneficiario y los principales docentes benefactores están vinculadas al círculo íntimo de altas esferas del gobierno formoseño.

“La Universidad está en el proceso de instrucción sumarial que es lo que corresponde de acuerdo al proceso administrativo para verificar los acontecimientos extraños que están sucediendo, no es un estudiante del conjunto de la comunidad, es un estudiante particular en el sentido de que tiene una trascendencia política muy ligada al gobierno”, explicó Galarza.

“Ante esto se ha levantado tela de juicio acerca de la legitimidad de los exámenes, hay un video que se ha viralizado que tomó estado nacional que es realmente indignante, ya que presentarse a una prueba y no saber qué significa INDEC, no saber las cifras de balance, no saber lo que es la seguridad alimentaria no tiene palabras”, acotó.

“Así no rinden todos los alumnos, en el video hay una docente que dice que ese alumno así no puede aprobar, que no tiene conocimientos básicos de la carrera que son importantes para un nutricionista y no teniendo conocimiento de eso no puede aprobar y sin embargo aprobó, el video se remata cuando la titular dice ‘aprobado’ y que ‘ahora va a haber un regalito’, todos queremos saber cuál es el regalito y si lo recibieron, esto levanta un manto de sospecha cuando tenemos compañeros y compañeras que se han tenido que ir de la universidad porque les cuesta aprobar materias, fueron a una privada y hoy ven esto y es una indignación”, expresó.

“Hay compañeros que han rendido más de tres o cuatro veces estas materias, otros siguen peleando con estas exigencias que tiene el docente con el alumno común, pero todos se dan cuenta que no es para todos, hay un grupo beneficiado por determinado regalito que afecta a todos. En el ambiente provincial tenemos excelentes nutricionistas egresados de la universidad y es lamentable que estas acciones empañen el desempeño de los compañeros”, dijo Galarza.

Advirtió además que lo sucedido con este alumno libre, “afecta a la universidad, recibimos mensajes todo el día de quejas de los estudiantes que se queman las pestañas estudiando y esta persona que tiene cercanía con un sector político se ve que tuvo beneficios”.

Galarza explicó además que el alumno puede impugnar, “con esta instrucción sumarial hay que ver cuál fue el proceso de instrucción, si se llevó de acuerdo a lo que plantea el reglamento, si se respetaron los pasos a seguir para la instrucción y de ahí se puede impugnar, se va a establecer que hay alguien que dio algo para que lo aprueben. Decir en una mesa de examen que hay un regalito levanta sospechas, más de quien viene, de quién rindió y eso que le dieron todas las pistas por ejemplo de lo que era el INDEC y no lo supo”, recordó sobre el vergonzoso examen.

“Encima aprobó materias con notas altas, cuesta muchísimo tener notas altas como las que él saco de 8 o 9, hay compañeros que no duermen porque quieren dar lo mejor en un examen y esto es vergonzoso”, señaló.

En relación a si hay más grabaciones de los otros exámenes, ya que solo trascendió el de una materia, Galarza dijo que “de acuerdo a lo que tengo conocimiento los exámenes virtuales son grabados porque tienen resguardo con esta implementación de la virtualidad, todos se graban y creo que se presentaron en la justicia grabaciones de la mayoría de los exámenes, hay que comenzar a ver, es una pena entrar a los medios nacionales y ver los comentarios que hacen inclusive docentes de la misma carrera de otras universidades, lo mismo que profesionales, cómo ellos evalúan desde afuera el desempeño en este examen”.

Al ser consultado sobre si cree que hubo una intención en aprobarlo, expuso que “este año hay elecciones en la universidad, se eligen consejeros y consiliarios directivos de claustro docente y estudiante y estos consejeros son los que en el año próximo eligen rector, es un voto para todo el proceso”.

Sobre si luego del escándalo vio a alguna de las profesoras que tomaron el examen, detalló que “a la decana por ejemplo no la vi más, la crucé unos días antes de que salgan estos videos y ya no la vi más, inclusive el Consejo Directivo de Salud arma una comisión de investigación, entre comillas, en donde a un consejero estudiantil no lo dejan particular porque dicen que no va a ser parcial, que tiene una opinión direccionada, sin embargo en el resto de la comisión creo que hay una sola docente que fue muy dura en cuanto a los conceptos vertidos”.

Para finalizar se refirió a cuánto tiempo puede durar esta investigación. “Yo creo que en no más de 15 días van a haber avances, de igual forma está el proceso sumarial que tiene que brindar información y también el rector ha dicho que de demostrarse una irregularidad la universidad se presentará como querellante en la justicia federal, es algo que mancha el nombre de la universidad. Nuestra población estudiantil está compuesta por hijos de docentes, por hijos de empleados públicos, de productores, comerciantes, empleados de comercio que se esfuerzan día a día para ser profesionales y ver esto es indignante, conozco de alumnos que no duermen y ven esto que es vergonzoso”.

