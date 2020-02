Tránsito: intensifican controles para evitar que conductores estacionen sobre veredas y parterres

Compartir

Linkedin Print

Juan Ángel Sian, jefe de Inspectores de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre los controles intensos que realizan en la ciudad, sobre todo en la zona céntrica que suele muy ser congestionada, para evitar que los conductores estacionen sobre veredas o parterres obstruyendo el paso de la gente.

Según explicó Sian, lo que buscan es concientizar a los conductores de esta situación para evitar que sean multados, ya que de esa manera la gente toma mayor conciencia sobre la falta cometida y evitará hacer lo mismo una próxima vez.

Asimismo señaló que en la zona céntrica tienen varios puntos «muy congestionados» y donde las faltas suelen ser comunes por lo que en esos lugares hay un inspector apostado controlando que la situación no sea irregular y además para evitar que el paso de la gente se vea impedido.

«Estamos tratando de concientizar a la gente de que estacione bien ya sea sus motos o sus vehículos en la vía pública, si uno es frentista no le da garantía de que pueda estacionar en cualquier parte, para eso tiene que venir a hacer el trámite y le van a indicar dónde pueden estacionar, creo que tienen toda la manzana para estacionar su vehículo sin afectar la vereda», explicó.

En cuanto a las motos dijo que «por ahora la gente está de vacaciones, los trabajadores salen de licencia así que estamos tratando de ver esto, por ahora disminuyó bastante el mal estacionamiento de las motos».

De la misma forma contó que en el microcentro hay varios sectores donde el tránsito es «conflictivo» y por ello siempre hay un inspector en estos lugares asegurándose de que las normas se cumplan. «Tenemos varios lugares conflictivos, pero siempre se deja un personal fijo en ese lugar, tenemos zonas como por ejemplo la del frente del PAMI, también en IASEP donde no se puede transitar, la vereda debe estar liberada, tratamos de concientizar a la gente para no labrar el acta, también frente a la farmacia San Luis en Moreno y Saavedra hay otro lugar conflictivo».

Dijo en ese marco que esos sectores son complicados debido a la presencia de farmacias, casas comerciales y demás que tienen gran concurrencia de personas. «Hay varios factores que influyen en esto, hay veces donde la gente no se concientiza y nosotros tratamos de no labrar actas sino que de informar y tratar de regularizar la situación para que los peatones puedan pasar porque muchos dejan sus vehículos o sus motos sobre la vereda y se complica el paso», detalló.

Asimismo expresó que dentro de poco empezarán a aplicar el nuevo método de multas digitales que será más preciso. «Estuvimos haciendo un curso la semana pasada para poder labrar con el nuevo sistema que viene de Buenos Aires que saca una foto, se labra el acta más rápido entonces la gente no puede decir que no estuvo ahí ya que el acta viene con la foto impresa», aseguró.

En ese sentido señaló que «el mínimo de la multa es de 1500 pesos sea auto o sea moto, si estacionan mal es esa la multa, por ejemplo si dejan estacionado el auto en el parterre lo que hacemos es verificar que la gente pueda pasar por la vereda, si hay espacio para el peatón se le puede permitir que deje, no hay ningún problema».

«Cuando obstaculizan la senda peatonal ya se complica y si se impide el paso por la vereda es peor, ya hicimos hincapié en que si la gente tiene entrada de garaje debe meter sus vehículos, si deja tiene que ser sobre parterre en su entrada sin obstaculizar la vereda», finalizó aclarando.