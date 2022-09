Transporte Urbano de pasajeros: malestar de usuarios por el tiempo de espera de las unidades

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, usuarios del transporte urbano de pasajeros se mostraron molestos por el tiempo de espera de las unidades, lo cual empeora en épocas de lluvia, e indicaron que no notan una mejora en el servicio que brinda la empresa Crucero del Sur.

“El servicio sigue siendo pésimo, tardan muchísimo las unidades. El fin de semana por ejemplo me quise ir al centro y estuve una hora y media esperando el 70, ahora espero el 90 desde hace as de media hora”, dijo una vecina que aguardaba en una parada de colectivos y agregó que “seguimos como hace 20 años atrás, en lugar de avanzar estamos cada vez peor”.

“Yo salgo con mucho tiempo de anticipación, pero en la parada lo perdemos porque no viene nunca. Vivimos con la aplicación del transporte urbano, pero no sirve”, lanzó.

Otra señora que esperaba con su bebé en brazos sostuvo: “es muy complicado; menos mal que tenemos un tecito para resguardarnos de la lluvia. El servicio continúa de la misma forma, muy pésimo, la espera suele depender de la línea”.

“Siempre espero bastante el colectivo, más de media hora seguro”, añadió por su parte un señor.

