Transportistas suspendieron su ingreso a Formosa por demoras en los controles

Grupo de transportistas de Resistencia, Chaco, frenaron el ingreso de mercadería a Formosa por los largos controles que impone Rentas a partir de una resolución de pago anticipado de Ingresos Brutos. Emprendedores y comerciantes están en alerta por la falta de productos ya que la mercadería está estancada en otras localidades.

En ese marco, Franco, de Transportes Snaider, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la decisión tomada de no prestar más servicios en Formosa.

“El problema en Formosa es el tema del ingreso que estamos teniendo, el lunes estuvieron más de 30 camiones de otras empresas detenidos en los controles en el ingreso a Formosa y la verdad que esa es la resolución que tomaron las empresas de Snaider y las otras que van a Formosa por el tema de momentáneamente no tener ingresos porque nos afecta mucho no solo a nosotros sino que al personal, a los choferes porque no los dejan bajar, solo pueden estar arriba de los camiones parados sobre la banquina en la ruta y obviamente va a afectar a todos nuestros clientes de Formosa y sus localidades”, explicó.

“Nosotros hoy -por ayer- no fuimos para Formosa directamente, el último viaje que tuvimos fue el sábado por la mañana y por el momento no tenemos viajes hacia Formosa hasta que eso se solucione o tengamos directivas de casa central”, señaló.

Respecto a si el problema es la aplicación de una resolución de Rentas, de un pago a cuenta que se hace sobre los ingresos brutos dijo que “es así, es la percepción del 2% sobre los ingresos brutos, tienen que estar en todas las facturas del proveedor que le vende la mercadería a los clientes nuestros en Formosa”.

Sobre si el pago a cuenta lo debe hacer el transportista, indicó que “si quieren ingresar deben pagar, lo que pasa es que creo yo que a ningún chofer se lo puede mandar con una suma de dinero específica para que abone la percepción de Rentas ya que es un costo elevado, ningún chofer lo va a poder abonar”.

Aseguró que en la provincia “tenemos varios clientes, cada empresa tiene sus clientes y son muchos, un camión puede llevar alrededor de 50 clientes, es un promedio estimativo que más o menos ingresa a la ciudad de Formosa”.

“Nosotros tenemos más o menos entre 4 a 5 horas los ingresos por cada camión”, señaló sobre las demoras que hay y detalló además que “a Formosa capital estamos yendo de 2 a 3 veces por semana, después a las localidades como El Colorado, Pirané, Clorinda, son más o menos entre 4 o 5 viajes semanales en promedio, llevamos todo lo que se comercializa en Formosa, desde tiendas, repuestos, lo que es mercadería en general”.

“Por el momento no vamos a entrar, esas son las directivas que tenemos, tendríamos que entrar el miércoles pero no lo sabemos, el lunes fue la gota que colmó el vaso, no es fácil estar en la ruta 5 o 6 horas sin las necesidades básicas de cada persona”, aseveró Franco.

“Esto es por un conjunto de muchas cosas que implican la medida que se tomó para ver qué resolución tenemos, es más por los controles que hoy en día son muy largos, muchas horas y tampoco están las condiciones edilicias como para esto, los choferes están al costado de la ruta muchas horas por la demora para cruzar”, finalizó contando.

Expreso Demonte

De la misma forma, desde la firma correntina “Demonte” aseguraron que tampoco ingresarán a Formosa hasta tanto tengan alguna resolución “que nos informe cómo va a seguir esto”, expresaron.

El encargado Fabio Ledesma señaló que “el lunes nos informaron que la gente de Rentas estaba solicitando que toda mercadería que venga de Buenos Aires, Rosario y Córdoba venga con factura de compra, no se puede ingresar más con remito, esa es la información que nos brindaron al mediodía”.

Asimismo señaló que en otras provincias “sí se permite el ingreso con remito tanto en Corrientes como en Resistencia, pero el tema es en Formosa, la gente de Rentas nos exige a todos los transportes que toda la mercadería ingresada debe tener factura”.

Al ser consultado sobre si podrían ingresar pagando una multa, aseguró que “no tengo conocimiento, supongo que nos van a informar cómo va a seguir esto, por el momento no estamos ingresando a Formosa y toda la mercadería que tenemos en Corrientes capital donde está el centro logístico sigue ahí, ahora estamos llamando a los clientes solicitando factura de compras, que nos manden por correo así podemos pasar esa mercadería y puede viajar sin problemas”.

“A nosotros nos comentaron que había unos 30 camiones parados en Rentas que no dejaban pasar, eso también es un problema, que tenemos que ir de Corrientes hacia Formosa y si tenemos 30 camiones parados ahí no podemos pasar hacia la provincia. El tema es que no podemos pasar, tenemos el camión cargado pero no podemos ir hacia Formosa, nosotros tenemos todo tipo de mercadería, desde paquetería hasta pallets de cualquier tipo, pero el tema es que estamos esperando la resolución a ver si nos informan algo a ver cómo va a seguir”, expresó.

Para finalizar aseveró que mientras no tengan respuestas concretas, “no vamos a mandar el camión, vamos a esperar”.

