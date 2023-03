Tras 42 días de paro, los trabajadores de UNITÁN continúan con el reclamo salarial

Con la medida de fuerza iniciada en el mes de enero, los trabajadores de la fábrica continúan esperando dialogar con la empresa para acordar mejoras salariales, de seguridad y salubridad. “Ellos no dialogan con nosotros, ellos lo que hacen es dialogar con la Federación, o tratan de dialogar con un tercero, para que aceptemos la miseria que nos ofrecen”, expresó Juan Coronel, Vocal 1º del Sindicato de Tanineros, al Grupo de Medios TVO.

“Sabemos como es la empresa pero tenemos una pequeña esperanza de comenzar a dialogar y solucionar este conflicto que ya lleva más de 40 días. Los compañeros no están cobrando y ellos apostaban a que íbamos a estar desesperados pero no tenían en cuenta que con los sueldos de indigentes que nos pagaban, la mayoría tenemos dos trabajos y entonces con eso nos estamos manteniendo y vamos a resistir hasta la último”, agregó Coronel.

Durante la mañana de ayer, los trabajadores volvieron a manifestarse frente a las oficinas de la Subsecretaría de Trabajo a la espera de entablar un diálogo con la empresa luego de cumplirse los plazos de la conciliación obligatoria y al superar los 40 días de huelga.

“El Subsecretario se ofreció como mediador porque la conciliación obligatoria ya la agotamos en el Ministerio de Trabajo y tampoco dialogaron. El último día de la conciliación obligatoria ellos vinieron, pusieron su papel, dijeron ´es esto, ahora o nada ́, se levantaron y se fueron. Ni siquiera dialogaron, sabemos que no dialogan ni con protesta”, indicó el sindicalista.

Cabe recordar que la protesta inició luego de un accidente laboral en el que un trabajador resultó con quemaduras en parte de su cuerpo por un escape de vapor. Luego de ese hecho, decidieron realizar un paro para solicitar una respuesta a los pedidos que ya datan de meses atrás y son una mejora salarial y mayores condiciones de seguridad y salubridad. Como consecuencia, la planta ubicada en cercanías al Río Paraguay dejó de producir materia hace 40 días.

“Nosotros perdemos 100 mil pesos pero ellos pierden millones, no se cual es la razón para su actitud de soberbia. La producción somos nosotros y no se está produciendo, los que están entrando son personal jerárquico y administrativo, pero la producción está parada hace 42 días”, indicó Coronel.

La decisión de los trabajadores continúa siendo la misma desde el inicio de la protesta por lo que continuarán con la suspensión de actividades hasta en tanto obtengan una respuesta favorable de la empresa a sus pedidos. Incluso solicitan una mejora salarial por debajo de lo determinado según la escalada de la actividad, explicaron.

“Nosotros vamos a seguir apostando al diálogo, yo no creo que quieran cerrar la planta, es su forma de manejarse. Prefieren perder plata a darnos un sueldo digno, no estamos pidiendo ni siquiera lo que nos corresponde, es medianamente digno nada más”, concluyó Coronel.

