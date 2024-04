Tras coronarse campeona con CEF N° 5 «Mimí» Sosa anunció su retiro del Vóley profesional

La Rioja vivió el domingo y sigue viviendo hoy, una fiesta inigualable con la obtención por parte del equipo del Centro de Educación Física N° 5 (CEF 5), del logro de Campeonas de la Liga Argentina de Vóley Femenina 2024, organizado por FeVa.

El Superdomo fue el escenario magnifico para una coronación realmente brillante del equipo riojano, comandado por Marcelo Silva, donde brillaron dos riojanas como Keila Llanos y Jasvir Romero; que culminó con una sola derrota, frente a Boca Jr.

Y si hay que destacar a alguien en este equipo, por carisma, simpatía y experiencia, sin lugar a dudas hay que hacerlo con Emilse Fabiana Sosa, nacida en Ibarreta, provincia de Formosa y conocida en el ámbito del vóley por haber integrado el Seleccionado Argentino y jugado muchos años en el exterior.

Hoy en la visita que el equipo hizo a la Residencia Oficial del Gobernador donde el mandatario saludo y agradeció a “Las Naranjitas”; Emilse “Mimí” Sosa, capitana del equipo y elegida como la mejor jugadora del torneo, anunció su retiro del vóley y expresó sus sensaciones tras el histórico triunfo de Las Naranjitas.

“Estoy feliz de haber cerrado mi carrera en La Rioja. Con tanta gente, no pensaba que se iba a llenar así el Superdomo. He jugado muchos años en el exterior, jugué muchos años en la Selección y poder cerrarlo acá en la Argentina, con un título más, para mí fue una noche increíble”, expresó.

Sosa dijo que, además del campeonato en sí mismo, “lo más lindo que me llevo de La Rioja es el cariño de la gente”. “Desde que llegamos, toda la gente nos acompañó, nos apoyó, iban a todos los partidos, me llevo todo ese cariño”, resaltó.

Luego, la capitana de Las Naranjitas destacó el proyecto deportivo que lleva adelante el CEF5 con el vóley. “Si sigue este proyecto va a crecer muchísimo más el equipo, ojalá puedan el año que viene pelear el campeonato de nuevo. Veo que es un proyecto que viene desde hace muchos años, está creciendo mucho y es de lo más profesional que hay en la Argentina”, aseguró.

Además, Sosa también expresó su alegría por el crecimiento que el vóley tiene en La Rioja y que ahora se ve potenciado por el título que ganaron Las Naranjitas. “Está creciendo muchísimo el vóley en La Rioja. Yo vine el año pasado, fue mi primera liga acá, decidí volver para buscar el campeonato. Y ver el crecimiento de los chicos en las escuelas que quieren jugar al vóley, también veo ese crecimiento en los clubes. Del año pasado a este año fue muy bueno el crecimiento”, indicó.

A su vez, les pidió a los niños y niñas que juegan al vóley y a la juventud que también practica ese deporte “que persigan su sueño”. “Yo también soy del norte, soy de Formosa, de un pueblito muy chiquito y pude llegar a Selección Argentina y jugué 11 años en el exterior. Que sueñen que todo se cumple”, dijo.