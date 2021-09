Tras la distribución de las Pfizer, programan la vacunación para adolescentes sin factores de riesgo

Compartir

Autoridades de salud de las provincias confirmaron que la campaña de vacunación contra el coronavirus se extenderá en los próximos días a adolescentes de 17 años sin factores de riesgo tras la distribución de más de cien mil vacunas del laboratorio Pfizer en todo el país y la llegada de un segundo lote de 160 mil de esas dosis.

Asimismo, continuaban los operativos de vacunación con sistemas de presentación espontánea para mayores de edad, búsqueda de personas no vacunadas para instarlas a recibir sus dosis o completar esquemas vacunatorios y la entrega de turnos de acuerdo a los registros de cada jurisdicción en base a la disponibilidad de los productos de al menos cinco laboratorios de distintos países.

El Consejo Federal de Salud, que integran todos los ministros del área de las provincias y la ministra nacional Carla Vizzotti, ratificó en su reunión virtual de ayer la decisión de avanzar con la vacunación contra COVID-19 a adolescentes sin comorbilidades para lo cual los distintos distritos convocaron a anotarse en las páginas oficiales a los interesados en recibir vacunas de Pfizer o Moderna, las únicas autorizadas para los menores de edad.

En Buenos Aires, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, destacó que en la provincia se alcanzaron “las 16 semanas de descenso sostenido de casos de #COVID, con una reducción del 93% desde el pico de la segunda ola” y sostuvo que el avance de la campaña de vacunación en el distrito “con la aplicación récord de dosis durante julio y agosto son el principal motivo de este notorio descenso”.

Tras indicar que hoy se habían enviado 500 mil nuevos turnos, el funcionario señaló que “tenemos que ser muy cuidadosos con las nuevas aperturas y que la vuelta a la normalidad sea de manera progresiva”.

En ese sentido, el asesor del Ministerio de Salud bonaerense, Jorge Rachid, dijo hoy que la provincia estaba “cerca de terminar (de vacunar) a los mayores de 18 años con una dosis”.

En Bahía Blanca, el director de la Región Sanitaria Primera, Maximiliano Nuñez Fariña, dijo que estaban “confiados del trabajo que se viene haciendo con la vacunación y con la concientización del sistema sanitario y de la gente que está dando sus frutos con la baja de casos y de contagios”.

En Córdoba, el Ministerio de Salud provincial anunció que el sábado comenzará con la inoculación de la primera dosis a los adolescentes de 17 años sin comorbilidades a quienes se les aplicarán productos de los laboratorios Moderna y Pfizer.

Según los datos oficiales, son aproximadamente 39.000 los inscriptos de esa franja etaria.

La última partida de vacunas que recibió la provincia fue ayer, con el envío del Gobierno nacional de 8.190 de Pfizer, 44.000 de AstraZeneca, 33.180 de Cansino, 12.880 de Moderna y 63.00 de la segunda dosis de Sputnik V, en tanto hoy se espera la llegada de un nuevo cargamento de Pfizer.

Esta semana continúa la aplicación sin turnos de la segunda dosis a las personas que no pudieron hacerlo en el día asignado, embarazadas y puérperas hasta 45 días. Los mayores de 18 años que aún no hayan recibido el primer componente también son convocados a concurrir sin turnos a los centros de vacunación.

En Santa Fe, las actividades de esta semana se centraban en la capacitación del personal sanitario para la aplicación de la Pfizer, ya que requiere formas de conservación, manipulación e inoculación distintas a las otras vacunas.

La coordinadora del programa provincial de Inmunizaciones, Soledad Guerrero, explicó que la de Pfizer tiene “características particulares en cuanto a la cadena de frío y al modo de preparación, dado que se trata de una vacuna que se debe diluir con suero fisiológico”.

Santa Fe, que ya recibió desde el Estado nacional más de 4 millones de dosis, se prepara para inmunizar con la vacuna CanSino, de la que llegaron en las últimas horas las primeras 18.480 unidades.

Sobre esa vacuna, la directora de Territorios Saludables, Ana Paula Milo, explicó que es “de fácil conservación y se aplica de una sola vez (monodosis), lo que ofrece múltiples ventajas que ampliarán la accesibilidad”, ya que se puede conservar a temperatura de heladera para llegar a zonas apartadas.

Mendoza recibió hoy unas 4.600 dosis de la vacuna de Pfizer para aplicarla en adolescentes y esperaba el arribo de unas 17.000 dosis de vacunas de CanSino y 33.000 de Sputnik V, del segundo componente, informó el Ministerio de Salud local.

Fuentes de Salud dijeron hoy a Télam que “hay un 84,70 % de vacunados con primeras dosis y 50,23% con la segunda” en la provincia y afirmaron que la estrategia se centrará en continuar vacunando a menores de edad de entre 12 y 17 años inclusive con enfermedades preexistentes, completar esquemas y la búsqueda activa de personas que no se han inmunizado.

