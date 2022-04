Tras la Semana Santa, se incrementó un 20% el precio de los productos cárnicos

Compartir

La carne vacuna ya acumula su cuarto incremento en lo que va del año. En esta oportunidad los precios subieron un 20% más.

Tal y como se anticipó semanas atrás, los cortes vacunos aumentaron su valor nuevamente aunque esta vez el porcentaje es del 20% y ya es el 4 incremento en lo que va del año. «Por kilo subió de $10 a $15 la media res y los cortes también», informó un carnicero al Grupo de Medios TVO.

“Subió la carne un 20% desde la Semana Santa; por kilo subió de $10 a $15 la media res y los cortes también. La semana pasada se trabajó bien por el feriado largo, pero esta semana ya estuvo más ‘light’ la venta por el tema de la suba de precios», agregó el comerciante.

Por lo general, la decisión que adoptan las carnicerías barriales es la de no trasladar completamente los porcentajes de aumento al precio de venta al consumidor, aun así, ni bien conocida la noticia, muchos clientes optan por modificar su compra.

«Todavía a nosotros no nos impactó tanto la merma por lo que estamos aumentando pero todavía no cerramos la semana; estamos viendo para no aumentar tanto los precios a la gente que compran por $500, $600 o $1.000, un poquito de cada cosa para variar” expresó el carnicero al respecto.

Con los nuevos precios, la costilla más económica de vaca ronda los $500, el corte económico también ronda en los $500 y el corte especial en los $600 por kilo, «después los otros cortes subieron $50 por kilo”. De esta forma, el corte más vendido, acompañado por las temperaturas otoñales, fue el puchero que «tuvo éxito porque todo el mundo llevó para hacer sopa».

En esta oportunidad, el incremento en el precio de la media res se debe, según argumentan algunos proveedores, en la dificultad de conseguir ganado para faena debido a las inclemencias climáticas. “Los proveedores nos dicen que no quieren aumentar tampoco pero el tema es que no consiguen animales, tienen que comprar si o si para poder abastecer el mercado, hasta ahora no hay proyecto de suba pero ya subió $15 por kilo cada cosa», señaló al respecto el hombre.

“Todos los productores nos trajeron, pero no trajeron la cantidad que tenía que ser. Le pedíamos 5 y nos traían 3, igual que con la costilla también, le pedíamos 10 y traían 5 pero no faltó”, concluyó.

