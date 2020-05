Tras los rumores sobre su participación, Juana Viale explicó por qué no estará en el «Bailando»

Compartir

“Bueno, vamos a hablar un poco más frívolo, quiero que me cuentes los pormenores del Bailando por un Sueño, ¿va a existir o no va a existir?”, le preguntó en medio del almuerzo de este domingo Juana Viale a Marcelo Polino. “Voy a dar los detalles, pero quiero llevarme una primicia, ¿vos vas a bailar, vas a participar?”, retrucó el periodista y jurado del certamen de ShowMatch.

“No. Porque no llegamos… económicamente no hubo acuerdo», disparó la nieta de Mirtha Legrand. “Pero eso lo hablamos con Marcelo (Tinelli) y con el Chato (Prada)”, le dijo Polino. “Perfecto, dale, atienden mis súplicas”, continuó Juana entre risas. “A vos te fue muy bien cuando participaste”, la elogió el periodista para seguir con el tema. ”Sí, hace muchos años, la cadera está más oxidada», cerró Viale.

Juana Viale participó del Bailando 2015, y el año pasado fue convocada para el Súper Bailando aunque finalmente tampoco terminó arreglando. “Le encanta bailar, pero la pasaba muy mal con las previas. Y se quedó con la sangre en el ojo del Acquadance», había dicho Marcela Tinayre en alguna oportunidad.

Entre altas y bajas, hubo cambios en las últimas horas entre los participantes. También trascendieron las medidas de seguridad que funcionarán durante el certamen para garantizar la salud de quienes integren el programa.

Según contó Ángel de Brito en su ciclo Los ángeles de la mañana, el jurado, integrado por él, Marcelo Polino, Florencia Peña y Pampita estará sentado en unos mostradores especiales aislados entre sí, con vidrio laminado cual “peceras”. Con esta escenografía, cuyos bocetos el periodista mostró, los calificadores no podrían hablar entre sí ni tocarse, por lo que deberán evaluar también cómo se realizarán las votaciones y los debates a la hora de definir quiénes pasan el duelo y quiénes van al teléfono.

La lista final del Bailando 2020 sufrió un recorte y quienes se quedaron afuera son Martín Baclini y Cinthia Fernández. ¿El motivo? La renuncia de Agustina Agazzani, la novia del empresario rosarino, que hace algunos días anunció que rechazaba la propuesta para evitar cruces con la bailarina.

Los confirmados para participar del concurso de baile de ShowMatch hasta ahora son los hermanos Caniggia, Anita Martínez y el Bicho Gómez, El Turco García, Leticia Siciliani, Miriam Lanzoni, Mica Viciconte, Lionel Ferro, Nico Occhiato, Barbie Vélez, Benito Fernández, Mariana Genesio Peña, Malena Guinzburg, Chino Maidana, Gloria Carrá y Viviana Saccone.