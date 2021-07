Tras una larga pausa y en medio de reclamos del sector de transporte volvió a sesionar el HCD

Compartir

Ayer, y tras una larga pausa, volvió a sesionar el Honorable Concejo Deliberante capitalino donde solamente dieron lectura a más de una veintena de proyectos y pedidos que fueron enviados a las diferentes comisiones del cuerpo legislativo.

Vale recordar que se trata de la segunda sesión en lo que va del año, ya que debido al aumento de casos de coronavirus se tomó la determinación de parar las reuniones.

El encuentro de ayer, se dio en un clima marcado por la protesta de trabajadores de Crucero del Sur, quienes llegaron hasta el lugar para exigir que los ediles revean la situación económica del transporte urbano de pasajeros, la cual es “tan mala” que no le permite al empresariado pagar la nueva escala salarial.

Diego Mendoza

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Diego Mendoza secretario general de la UTA Formosa, quien se encontraba en el lugar manifestándose con decenas de trabajadores dijo que tomaron la determinación de llegar hasta la Honorable Cámara tras una asamblea para “pedir que traten con responsabilidad la cuestión, que no lo hagan político al transporte. No digo que la gente sea la que tenga que pagar $60 o $70, pero que busquen alternativa para que haya un buen servicio y que los trabajadores perciban lo que les corresponde”.

“Lo que nosotros vemos es que nadie está queriendo ver el aumento por no pagar el costo político y eso nos preocupa porque podríamos quedarnos sin empresa, nosotros como trabajadores sin empleo, y toda la ciudadanía sin transporte urbano de pasajeros”, sostuvo Mendoza.

Seguidamente indicó que “entiendo que los concejales deben tratar con mucha responsabilidad el tema y dar la tarifa que corresponde, no digo que den algo excesivo, pero me gustaría que revisen los números y den lo que corresponde”.

Además, el gremialista dejó en claro que lo buscan es que se aumente el boleto de porque “de lo contrario la empresa manifestó que es imposible pagar la nueva escala salarial”.

“No estuvimos a la altura

de las circunstancias”

Tras salir de la sesión que duró poco más de 20 minutos, el concejal de la UCR Gerardo Piñeiro se mostró descontento y lamentó que “no estuvimos a la altura de las circunstancias de lo que el pueblo demanda”.

“Durante la sesión únicamente tomaron estado parlamentario los proyectos que ingresaron durante el receso legislativo que tuvimos y nada más”, comenzó diciendo el edil.

Asimismo, agregó que “a mí me parece que no estuvimos a la altura de las circunstancias de lo que el pueblo está demandando hoy, pero lamentablemente es el Presidente quien pone los temas a la orden del día”.

“El Concejo estuvo mucho tiempo paralizado y hay un montón de proyectos que deben ser tratados”, expuso.

Gremios y Crucero del Sur

se reunirían con concejales

de la Comisión de Transporte

la semana próxima

Finalmente, y retomando el reclamo de la UTA, según expresó Mendoza, el concejal Fabian Cáceres -presidente de la Comisión de Transporte- se habría comprometido a recibirlos durante una reunión la semana entrante tanto a los gremios como así también a la empresa Crucero del Sur, para avanzar en un diálogo con las partes y ver a qué soluciones se pueden llegar.

