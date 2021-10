Triste realidad: se pudren las bananas por falta de mercados, ante el persistente desinterés oficial

Compartir

La Federación Agraria Argentina de Laguna Naineck, se solidarizó con el productor Calixto Fretes que «día a día viene constatando que su producción bananera se descompone porque no tiene donde ubicarla», al tiempo que cargo con dureza contra el Gobierno provincial, por su falta de «compromiso con la producción primaria formoseña».

«Se trata de un conocido hombre de campo, de la colonia Marca M, jurisdicción de Siete Palmas, quien está viviendo con su familia un momento muy duro; su producción de banana… se echó a perder por falta de comercialización; una imagen que se repite en los bananales de cientos de familias de nuestra provincia», advirtió u n comunicado de la entidad centenaria.

«El año pasado la totalidad del cultivo de banana de Calixto Fretes fue arrasado por el fuego, y este año fue víctima de otro desastre, al igual que los demás productores; si bien algunos pudieron remarla para vender su fruta, lo hicieron a cambio de un precio miserable que promedio los 9 pesos por cada kilogramo», recordó.

«Los bananeros formoseños no podemos seguir soportando esta situación de desprecio y abandono», calificó.

«Mientras siguen permitiendo el ingreso de banana extranjera en nuestra provincia, violando totalmente las normativas sanitarias establecidas por el SENASA y sin ninguna política de protección para el sector bananero formoseño, seguiremos viendo estas imágenes en cada bananal: lo que lamentablemente nos lleva a la desaparición», vaticinó.

«La poca fruta que se salvó de las heladas no se pudo vender», aseguró FAA, además de decirle «basta a este modelo que está ausente, y día a día nos condena a desaparecer como sujeto agrario».

