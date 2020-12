Trotta: “La mayoría de las provincias planea regreso a clases presenciales a partir de marzo”

Compartir

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que “la mayoría de las provincias están proyectando el regreso a las clases presenciales” a partir del primero de marzo de 2021 y destacó que más de doce jurisdicciones están en diferentes instancias de presencialidad.

“Para el año próximo la mayoría de las provincias están proyectando el regreso a las clases presenciales para el primero de marzo y en la primera semana de ese mes y algunas jurisdicciones en febrero, como la Ciudad de Buenos Aires y Jujuy”, señaló Trotta en diálogo con la señal de noticias TN.

El funcionario destacó que “este año hay provincias que se siguen sumando a la presencialidad”, y que “la mitad de la Argentina está teniendo instancias de presencialidad, priorizando los últimos años del primario y del secundario”.

“Hay otras provincias en las cuales los gobernadores, que son los que tienen la decisión de poder dar el paso, consideran que aún no están dadas las condiciones epidemiológicas o la capacidad de respuesta de su sistema sanitario”, señaló.

Consideró que “es un paso importante de cara a lo que es el ciclo lectivo 2021, donde proponemos que la presencialidad sea el ordenador de nuestro sistema educativo, como este año lo fue la priorización del cuidado de la salud, y que la presencialidad también sea la regla”.

Consultado sobre por qué la presencialidad no se implementó antes, respondió que “en un país tan extenso como el nuestro hay realidades epidemiológicas diferentes”, y recordó que “la pandemia impactó muy fuerte en la región metropolitana”.

“Recién hace un mes, un mes y medio, mejoró la realidad y es cuando la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires dieron pasos en actividades de revinculación educativa”, dijo.

“Hay organismos internacionales que plantean que hay que priorizar la apertura de las escuelas, pero son los mismos que en agosto y septiembre decían cosas diferentes. Hay que poner en valor la experiencia que están transitando los países del hemisferio norte que están recibiendo el impacto de la segunda ola”, explicó.

Recordó que “la primera provincia que regresó a la presencialidad fue San Juan, el 10 de agosto, y no la pudo sostener; luego se sumaro Formosa, Santa Fe, La Pampa y San Luis. Hoy son más de 12 provincias que tienen distintas instancias de presencialidad”, mientras que la propia Ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires “están en instancias de revinculación educativa”.

Sobre el regreso presencial en marzo, Trotta indicó que “por lo que fue el comportamiento en el hemisferio norte, en septiembre, los indicadores epidemiológicos fueron mejores luego del verano”.

“Creemos, y así lo marcan los especialistas, que en marzo la realidad epidemiológica va a ser muy positiva. Eso también implica que en el verano nos cuidemos para que los indicadores sigan mejorando”, dijo.

De cara al comienzo del ciclo lectivo en marzo, el ministro sostuvo que “el gobierno tomó la decisión de priorizar la vacunación de los docentes, que nos va a permitir la presencialidad de cara al año próximo”, aunque “los cuidados los vamos a tener que sostener hasta un proceso de vacunación que nos permita superar la realidad de la pandemia”.

Luego resaltó que el proceso para la vuelta a la presencialidad comenzó en mayo y el 2 de julio fueron aprobados “los protocolos para el regreso seguro”, lo que “le dio a cada gobernador la posibilidad de avanzar de acuerdo a su realidad epidemiológica”.

“Hay un 10% en la Argentina que tuvieron poco o nulo contacto con la escuela”, durante la pandemia, dijo Trotta, y manifestó que “con cada una de las jurisdicciones se están estableciendo las instancias de revinculación educativa y el verano es clave”.

Sobre las dificultades económicas de los colegios privados, precisó que “el Estado invirtió más de 6.000 millones de pesos en el pago de salarios a docentes y no docentes, y asistió con el ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) a los jardines maternales.

