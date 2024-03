UEAR secuestró 256 kilos de carne vacuna transportados sin respetar la cadena de frío

Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), con la colaboración de Bromatología Municipal, secuestraron 256 kilos de carne vacuna por no respetar las condiciones de salubridad ni la cadena de frío.

En la jornada del viernes, los efectivos de la UEAR tomaron conocimiento que una camioneta salió de la localidad de Banco Payagua con destino a esta ciudad capital, con carne recientemente faena de manera irregular.

Luego a las 13:00 horas, los auxiliares de la Justicia y policías del puesto de control caminero Acceso Sur, ubicado en el barrio Virgen del Carmen, interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok.

Al conductor se le solicitó que exhiba lo que transportaba en la carrocería, constatando carne vacuna tapada con una lona. Ante el hallazgo, se le solicitó el permiso de Bromatología para el ingreso de la carne al ejido municipal, pero comentó que no lo tenía.

Por otra parte, se le hizo saber que el vehículo utilizado no era apto para el transporte de ese producto alimenticio, ya que necesariamente debe contar con cámara refrigerada para evitar que la carne pierda la cadena de frío y sea apta para consumo humano.

Ante la irregularidad detectada, se solicitó la presencia de inspectores de Bromatología, quienes labraron el acta de infracción y se secuestraron 256 kilogramos de carne vacuna, que posteriormente fueron depositados en la cámara de frío por los agentes sanitarios.

Los procedimientos de este tipo son de vital importancia para cuidar la salud de la población y evitar la comisión de ilícitos en zona rural, razón por la cual se pone mucho interés en evitar el transporte de carne vacuna en forma irregular, sin tomar los recaudos necesarios de salubridad y los controles bromatológicas que avalen la buena condición del producto.

Cabde decir que la fuerza provincial fortalece las políticas públicas de seguridad que se implementan en todo el territorio provincial, con la finalidad de evitar delitos de abigeato, con especial énfasis en zona rural.