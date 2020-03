«Último primer día»: padres denunciaron el evento y pidieron control a la comuna

Compartir

El Dr. Jorge Tarantini, director de Bromatología de la Municipalidad de Formosa en comunicación con el Grupo de Medios TVO, informó que «varios padres denunciaron preocupados que este fin de semana sus hijos iban a participar de la celebración el Último Primer Día (UPD)»- fiesta que realizan los jóvenes que terminan el secundario-, y aseguró que ante este pedido «la comuna realizó una serie de medidas de prevención y control con el objeto de desalentar los festejos en las quintas que son los lugares donde los jóvenes alquilan para este tipo de eventos».

En definitiva, el UPD representa una celebración para los adolescentes que empiezan a recorrer el último año de ciclo escolar. Se realiza la noche anterior al primer día de clases e incluye mucho cotillón, banderas, pinturas, indumentaria y música. Pero también en esas fiestas suele haber mucho alcohol entre los jóvenes que causa preocupación a los padres y adultos que se encuentran cargo de ellos.

«Hace aproximadamente 20 días atrás comenzamos recibir denuncias de padres que tomaron conocimiento de organización de eventos por parte de sus hijos menores y la nueva moda que se está dando con la famosa celebración del Último Primer Día (UPD, para los jóvenes) donde la intención de los chicos es ir a las fiestas y una vez que terminan ingresar directamente al colegio. Esta preocupación se da por que la organización de este tipo de eventos planea realizarse en casas quintas donde no existe ningún tipo de control al respecto donde hay menores, circulan bebidas alcohólica y otras sustancias, además el local no se encuentra habilitado para ese tipo de actividad. Esto lo tuvimos encuentra y estamos en contacto con la Policía de Formosa a los fines de evitar que se lleva a cabo estos tipos de eventos», sostuvo Tarantini.

A su vez, indicó que «hasta el momento tenemos tres casas quintas de las cuales se habían planificado hacer las fiestas, esto se da con chicos que están cursando el último año de los colegios».

Asimismo informó que se está realizado un importante control en la Ciudad ante la decisión de que «las políticas públicas que lleva adelante el ingeniero Jorge Jofré es inculcar el deporte a los adolescentes y generar espacios culturales a los fines de que los chicos puedan encontrar un espacio acorde para expresarse libre de todo vicio; por lo que la mayor preocupación siempre es el cuidado y protección de los menores antes la realización de estos tipos de eventos que está ajeno a la seguridad y control de los adultos mayores» .

«El trabajo que se va llevar adelante es en manera conjunta con la Policía que siempre presta colaboración y tratando de resguardar la seguridad de todos los chicos. La idea es evitar que se lleve adelante estos tipos de eventos controlando las casas quintas que alquilan».

A su vez dio a conocer que «en estos tipos celebraciones no hay ningún adulto mayor que se haga responsable de los menos, por lo que preocupados ante esta situación aproximadamente unos doce padres se comunicaron informando sobre el lugar donde se va a llevar adelante estas fiestas».