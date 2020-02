Un adulto mayor que estaba desaparecido fue hallado sin vida en Paraguay

Compartir

El hombre de la tercera edad de la localidad de Riacho He Hé, que viajó al Paraguay en su automóvil particular, fue encontrado sin vida el domingo por la tarde, en medio de un fuerte operativo de búsqueda.

Oscar Gabriel Masi, de 71 años, con domicilio en el barrio San Francisco Solano de Riacho He Hé, padecía de SICOSIS PARANOIDES- BI POLAR y fue hallado sin vida en un sector descampado a la altura de kilómetro 39 de la Ruta 2 Mariscal José Estigarribia, de la República del Paraguay.

Su cuerpo estaba a escasos metros de su automóvil, vehículo que estaba abandonado con las puertas cerradas, sin signos de violencia.

Según el informe preliminar de la Policía del Paraguay, la muerte de Masi se debió a un “Infarto Agudo de Miocardio, y el tiempo de deceso data de 48 a 72 horas”.

Por su parte, los familiares realizaron los trámites para trasladar el cuerpo hasta la localidad de Riacho He Hé, para su velatorio e inhumación.